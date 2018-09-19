Володимира Кличка запросили читати лекції у Гарварді



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Фото з Facebook Володимира Кличка

І легендарний колишній український боксер дав згоду

Молодшого брата мера Києва, чемпіона світу з боксу у важкій вазі, Володимира Кличка запросили викладати у Гарвардському університеті у США.

Про це Віталій Кличко розповів в інтерв'ю «Бабелю».

«Він справді дуже хороший менеджер. Володимир уже три чи чотири роки читає лекції у швейцарському університеті Санкт-Галлена», - почав мер столиці України.

«Цього року йому надійшла пропозиція читати лекції у Гарварді. Це лекції з управління викликами. Гарвард зацікавився його лекціями та відгуками зі швейцарського університету, і він погодився», - додав він.

Віталій Кличко зазначив, що його брат не збирається йти у політику та реалізує себе у бізнесі.

«Наскільки я знаю, у Володимира немає політичних амбіцій. Він реалізовує себе у бізнесі, насолоджується життям, постійно дратує мене пропозиціями полетіти на Гаваї чи відпочити у горах», - зауважив він.

«Поки я не був політиком, міг літати куди завгодно і з ким завгодно. Але ставши політиком, я повинен виправдовуватися за відпочинок або за перельоти. І поки я на цій посаді, я не маю можливості приділяти собі достатньо часу», - підсумував Віталій Кличко.