Воротар П’ятов розповів, що купив на рекордні призові після чемпіонатів Європи і світу в 2006-му



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Андрій П'ятов запрошувався в збірну ще до переходу в «Шахтар» Укрінформ

Футболіст зізнався, що зараз здає квартиру в Полтаві

Голкіпер донецького «Шахтаря» і збірної України Андрій П’ятов розповів про найбільші призових в своїй кар'єрі.

«Найбільші призові? Коли я виграв срібло на молодіжному чемпіонаті Європи і відразу поїхав на чемпіонат світу в 2006-му. Нам дали... Так скажу, що зміг купити квартиру і машину. Квартира в Полтаві. Зараз здаю її», - розповів П’ятов в ефірі YouTube-каналу Зе Інтерв'юер.

На молодіжному чемпіонаті Європи 2006 року збірна України посіла друге місце, у фіналі поступившись команді Нідерландів. На чемпіонаті світу-2006 збірна України вийшла в 1/4 фіналу, де поступилася майбутньому чемпіону - команді Італії. Правда, на мундіалі П’ятов був резервістом Олександра Шовковського.

П’ятов виступає за «Шахтар» з 2007 року, в складі «гірників» вигравав Кубок УЄФА в сезоні-2008/2009.