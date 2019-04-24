«Динамо» - «Шахтар»: обопільні муки і героїзм Бойка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Бойко на останніх секундах врятував киян ФК Шахтар

Відсутність у принципових суперників турнірної мотивації перетворив гру в нудне видовище

У таких випадках прийнято говорити, що одні не хотіли, а інші не могли. Але в тому й річ, що ті, кому ця перемога була потрібною більше бодай з точки зору престижу, теж виявилися не надто ініціативними. Складається враження, що після регулярних поразок від «Шахтаря» у «Динамо» Олександра Хацкевича з’явилися комплекси перед «Шахтарем».

Матч 25-го туру української Прем’єр-ліги з огляду на семиочковий відрив між суперниками на турнірне становище реально впливати не міг, а отже гра більше походила на млосну біганину, ніж на принципове дербі двох непримиренних суперників. Як наслідок, команди зіграли, мабуть, один з найгірших очних поєдинків з того часу, як протистояння Києва й Донецька стало принциповим. Був би найгіршим, якби не епізод на останній компенсованій хвилині.

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:0

На 90+5-й хвилині Тайсон не реалізував пенальті (воротар)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко – Шепелєв – Віктор Циганков (к), Шапаренко (Цитаїшвілі, 55), Буяльський, Карлос Де Пена – Вербіч (Русин, 73). Тренер – Олекесаднр Хацкевич

«Шахтар»: П’ятов – Болбат (Богдан Бутко, 68), Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Веллінґтон Нем (Віктор Коваленко, 72), Тарас Степанеко (Дентіньо, 77), Алан Патрік, Манор Соломон – Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Паулу Фонсека

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон)

Попередження: Буяльський (31), Бурда (57), Віталій Миколенко (59), Карлос Де Пена (62), Цитаїшвілі (79) – Жуніор Мораєш (57), Болбат (63), Тайсон (78), Дентіньо (87)

24 квітня. Київ. НСК «Олімпійський». 41 383 глядачі

«Динамо» виглядало якщо й агресивнішим, то не набагато. У першому таймі можна виділити хіба кілька потенційно небезпечних прострілів зліва і вихід два в один після помилки оборонців донеччан. Але потенційно гольову атаку запоров незграбною роботою з м’ячем Карлос Де Пена, який сьогодні дебютував у складі киян на офіційному рівні і став першим у клубній історії уругвайцем.

У другому таймі активізувалися уже й футболісти «Шахтаря». Щоправда, пік їхньої активності співпав з дебютним відрізком. Саме у цей період градус гри нарешті трохи виріс і суперники стали трохи жорсткіше йти у єдиноборства. Після одного з таких отримав пошкодження і змушений був залишити поле один із лідерів «Динамо» Беньямін Вербіч.

Кияни трохи подиктували умови в середині тайму, однак усе, на що вони спромоглися – кілька потенційно небезпечних штрафних. Кінцівка матчу знову була за «Шахтарем». То й не дивно, бо тренер донеччан Паулу Фонсека демонстрував намір підсилити атаку заміною опорного хава Тараса Степаненка на гравця групи атаки Дентіньо. «Динамо» змінювало акцентів упродовж всього матчу.

Звідси й результат, який міг би бути й іншим, реалізуй Тайсон на останній з п’яти компенсованих арбітром хвилині пенальті. Однак «Динамо» врятував Денис Бойко. Поле команди залишали під скандування прізвища голкіпера киян.

Читайте також: УЄФА розгляне справу з натуралізації Мораєса 2 травня





