«Ворскла» перемогла другий склад «Шахтаря», що маскувався під перший



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Коноплянка не впорався з відповідальністю лідера

Коли Коноплянка не тягне

У неділю, 1 березня, у Полтаві у рамках 20-го туру Української Прем’єр-ліги грали місцева «Ворскла» та лідер першості «Шахтар». Навіть попри таку вивіску матч не зацікавив глядачів, а тому свято футболу пройшло майже за пустих трибун.

Гості були фізично та емоційно виснажені матчем Ліги Європи, тренер донеччан вдався до ротацій та виставив другий склад на чолі з Євгеном Коноплянкою.

Полтава таке не вибачає, а тому учасники плей-оф Ліги Європи стали ласою здобиччу для «Ворскли».

На 30-й хвилині Степанюк забив гол у ворота Олексія Шевченка (дублер П’ятова нарешті отримав шанс проявити себе). У другому таймі господарі мали забивати другий гол, але змарнували кілька майже 100-відсоткових можливостей. Втім, їм було непогано й від перемоги 1:0.

Після вилучення у гостів, звісно, були шанси врятувати гру, але Різник та захист господарів цього зробити не дозволили.

Українська Прем'єр-ліга. 20-й тур.

«Ворскла» - «Шахтар» - 1:0

Гол: Руслан Степанюк (30)

Попередження: Олександр Скляр (55), Руслан Степанюк (59), Ігор Пердута (62), Давид Пуцлін (73), Наджееб Якубу (78), Луїзао (88) - Тете (36), Сергій Кривцов (50), Маркіньос Сіпріано (51 ), Ромеро Марлос (86), Додо (90), Дентіньо (91)

Вилучення: Олександр Скляр (84, друга жовта картка)

«Ворскла»: Дмитро Різник - Ігор Пердута, Володимир Чеснаков, Альюн, Вадим Сапай, Олександр Скляр, Давид Пуцлін, Ібрахім Кані, Луїзао (Володимир Баєнко, 92), Владислав Кулач (Денис Васін, 87), Руслан Степанюк (Наджеєб Якубу, 63)

«Шахтар»: Олексій Шевченко - Сергій Болбат (Додо, 60), Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Маркіньос Сіпріано (Фернандо, 82), Майкон, Алан Патрік (Артем Бондаренко, 46), Тете, Ромеро Марлос, Євген Коноплянка, Дентіньо

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Стадіон «Ворскла» імені Бутовского (Полтава)



