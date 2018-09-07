«Ворскла» вже продала більше двох тисяч квитків на матч Ліги Європи з «Арсеналом»



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Фото ФК «Ворскла»

Загалом же продано більше трьох тисяч перепусток

Ліга Європи УЄФА може значно підвищити інтерес до футболу у Полтаві серед різних верств населення.

Про це, зокрема, свідчить неймовірний ажіотаж довкола події, інформує офіційний сайт «Ворскли».

«Візити інспекторів УЄФА, які сприяли грамотному поліпшенню умов для уболівальників та офіційних осіб на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського, а відтак – отримання категорії відповідності арени вимогам УЄФА, привнесли й чимало інновацій та правил», - йдеться у зверненні прес-служби клубу.

«Та крок за кроком нові коридори проходу в чашу стадіону, перелік заборонених для проносу на арену предметів, взаємодія зі стюардами, які покликані допомагати всім і в усьому, потроху стануть звичними, і загальний комфорт перебування поціновувачів народної гри на головній спортивній споруді Полтавщини неодмінно зросте», - додається.

На момент написання матеріалу реалізовано понад три тисячі квитків на ігри Ліги Європи УФЄА у Полтаві.

Цікаво, що з цієї кількості 2400 квитків уже придбано на гру «Ворскли» та лондонського «Арсеналу», що відбудеться наприкінці листопада.