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    Вперше за більш ніж 10 років українського хокеїста може обрати клуб з НХЛ

    Олександр Пересунько може потрапити на драфт Національної хокейної ліги
    Нападник юніорської збірної України U-18 Олександр Пересунько потрапив до попереднього списку драфту Національної хокейної ліги. Центральне скаутське бюро НХЛ представило попередній список на майбутній драфт юніорів, який відбудеться 22-23 червня у Далласі. В цілому у списки потрапили 393 хокеїста з Європи та Північної Америки 1998-2000 років
    • Сьогодні, 09:51
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    Олександр Пересунько. Фото ФХУ
    Олександр Пересунько. Фото ФХУ

    Олександр Пересунько може потрапити на драфт Національної хокейної ліги

    Нападник юніорської збірної України U-18 Олександр Пересунько потрапив до попереднього списку драфту Національної хокейної ліги.

    Центральне скаутське бюро НХЛ представило попередній список на майбутній драфт юніорів, який відбудеться 22-23 червня у Далласі.

    В цілому у списки потрапили 393 хокеїста з Європи та Північної Америки 1998-2000 років народження.

    Серед гравців, які можуть потрапити на драфт, знайшлося місце й українцю Олександру Пересуньку – нападнику 2000 року народження.

    На даний момент він захищає кольори клубу «Бостон Джуніор Брюїнз» в американській юніорській лізі NCDC, де у шести матчах закинув чотири шайби та набрав п'ять очок.

    Старт сезону 17-річний хокеїст провів в іншій американській лізі – USPHL Premier, де у 26-ти матчах за «Спрінгфілд Джуніор Пікс» набрав 42 (27 + 15) очок.

    Наразі Пересунько займає 186-те місце у списку гравців, які виступають у Північній Америці. При цьому у минулому році на драфті НХЛ було вибрано в цілому 217 хокеїстів.

    Раніше у попередніх списках різних агентств, що займаються складанням своїх драфт-списків, значився ще один нападник юніорської збірної Фелікс Морозов.

    Він також недавно перейшов з ліги USPHL Premier у лігу NCDC, де виступає за «Сирак’юз Джуніор Старз». Однак у попередній рейтинг офіційного скаутського бюро НХЛ Морозов включений не був.

    Навіть потрапляння українців до попереднього списку проспектів є важливою подією для українського хокею. У разі, якщо ж Пересунько буде обраний, він стане першим за останні 11 років українцем обраним на драфті клубом НХЛ.

    Востаннє у 2007 році «Флорида Пантерс» під 202-м номером вибрала голкіпера Сергія Гайдученка.

    У загальній же складності на драфті НХЛ було вибрано 29 гравців з українським громадянством, а першим став Дмитро Христич, якого у 1988 році під 120-м номером вибрав «Вашингтон Кепіталз».

    Джерело: sportarena.com

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