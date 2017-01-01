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    WTA Брісбен. Бондаренко та Ястремська подолали перший раунд кваліфікації

    Українки вдало розпочали виступи у кваліфікації на тенісний турнір, який незабаром пройде в Австралії
    Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко вийшли до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier Brisbane International, що відбуваються в Брісбені (Австралія). 17-річна Ястремська на старті відбору за одну  годину 29 хвилин переграла представницю Білорусі Віру Лапко – 6:2, 6:4, взявши переконливий реванш за
    • Сьогодні, 17:38
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    Даяна Ястремська
    Даяна Ястремська

    Українки вдало розпочали виступи у кваліфікації на тенісний турнір, який незабаром пройде в Австралії

    Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко вийшли до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier Brisbane International, що відбуваються в Брісбені (Австралія).

    17-річна Ястремська на старті відбору за одну  годину 29 хвилин переграла представницю Білорусі Віру Лапко – 6:2, 6:4, взявши переконливий реванш за поразку на турнірі в Дубаї два тижні тому.

    На рахунку нашої землячки шість ейсів і п'ять подвійних помилок.

    Наступною суперницею одеситки стане перша сіяна - росіянка Наталія Віхлянцева (55-та в світовій класифікації).

    Катерина Бондаренко, маючи п'ятий номер посіву, в першому раунді кваліфікації за одну годину вісім хвилин здобула перемогу над Наіктхой Бейнс з Австралії – 6:1, 6:4 і тепер зустрінеться з іншою представницею Зеленого континенту - 18-річною Джеймі Форліс.

    Джерело: sapronov-tennis.org

    теніс Австралія Катерина Бондаренко Даяна Ястремська
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