WTA Брісбен. Бондаренко та Ястремська подолали перший раунд кваліфікації

Українки вдало розпочали виступи у кваліфікації на тенісний турнір, який незабаром пройде в Австралії

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко вийшли до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier Brisbane International, що відбуваються в Брісбені (Австралія). 17-річна Ястремська на старті відбору за одну годину 29 хвилин переграла представницю Білорусі Віру Лапко – 6:2, 6:4, взявши переконливий реванш за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська

Українки вдало розпочали виступи у кваліфікації на тенісний турнір, який незабаром пройде в Австралії

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Бондаренко вийшли до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier Brisbane International, що відбуваються в Брісбені (Австралія).

17-річна Ястремська на старті відбору за одну годину 29 хвилин переграла представницю Білорусі Віру Лапко – 6:2, 6:4, взявши переконливий реванш за поразку на турнірі в Дубаї два тижні тому.

На рахунку нашої землячки шість ейсів і п'ять подвійних помилок.

Наступною суперницею одеситки стане перша сіяна - росіянка Наталія Віхлянцева (55-та в світовій класифікації).

Катерина Бондаренко, маючи п'ятий номер посіву, в першому раунді кваліфікації за одну годину вісім хвилин здобула перемогу над Наіктхой Бейнс з Австралії – 6:1, 6:4 і тепер зустрінеться з іншою представницею Зеленого континенту - 18-річною Джеймі Форліс.

Джерело: sapronov-tennis.org