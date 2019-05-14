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    «Я була дуже сильно розчарована». Світоліна прокоментувала гру свого бойфренда з Федерером

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    Гаель Монфіс - «Я була дуже сильно розчарована». Світоліна прокоментувала гру свого бойфренда з Федерером
    Гаель Монфіс

    «Гаель продемонстрував відмінний бойовий дух і дав справжній бій Федереру. Мені дійсно дуже сподобалися саме ці моменти»

    Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала поєдинок другого раунду «Мастерса» в Мадриді, де її хлопець Гаель Монфіс поступився швейцарцю Роджеру Федереру 0:6, 6:4, 6:7 (3:7). У вирішальній партії француз не зміг реалізувати два матчбола.

    «Це був відмінний матч, хоч перший сет Роджер і виграв дуже швидко. Проте Гаель продемонстрував відмінний бойовий дух і дав справжній бій Федереру. Мені дійсно дуже сподобалися саме ці моменти.

    Я була дуже і дуже розчарована, що в підсумку Гаель програв ту зустріч, тим більше з матчбола. Я прекрасно знаю, як це», - цитує Світоліну Tennis World USA.

    Нагадаємо, на турнірі в Римі (Італія), який проходить цього тижня, Еліна відстоює свій минулорічний чемпіонський титул, тоді як Гаель поступився вже в першому ж матчі.

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