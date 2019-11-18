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    Ягупова претендує на титул MVP ігрового дня відбору чемпіонату Європи (відео)

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    Аліна Ягупова&nbsp; - Ягупова претендує на титул MVP ігрового дня відбору чемпіонату Європи (відео)
    Аліна Ягупова 
    ФІБА

    Українка очолює рейтинг результативності після двох матчі кваліфікації ЄвроБаскета

    Капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова ввійшла до символічної збірної ігрового дня кваліфікації чемпіонату Європи.

    У другому матчі відбору в Харкові проти Португалії (72:60) Ягупова набрала 29 очок. Наразі вона з 61-м балом очолює після двох відбіркових матчів рейтинг результативності в кваліфікації ЄвроБаскета.

    Збірна України поступилася на старті відбору на виїзді команді Бельгії (66:83) та перемогла Португалію. Наступні поєдинки кваліфікаційного турніру відбудуться за рік.

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    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол Аліна Ягупова
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