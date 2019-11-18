Ягупова претендує на титул MVP ігрового дня відбору чемпіонату Європи (відео)



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Аліна Ягупова ФІБА

Українка очолює рейтинг результативності після двох матчі кваліфікації ЄвроБаскета

Капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова ввійшла до символічної збірної ігрового дня кваліфікації чемпіонату Європи.

У другому матчі відбору в Харкові проти Португалії (72:60) Ягупова набрала 29 очок. Наразі вона з 61-м балом очолює після двох відбіркових матчів рейтинг результативності в кваліфікації ЄвроБаскета.

Збірна України поступилася на старті відбору на виїзді команді Бельгії (66:83) та перемогла Португалію. Наступні поєдинки кваліфікаційного турніру відбудуться за рік.

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