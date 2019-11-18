Жіноча баскетбольна збірна України здобула першу перемогу в відборі на чемпіонат Європи



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Капітан збірної України Аліна Ягупова ФІБА

Українки перемогли в Харкові суперниць з Португалії

Жіноча національна збірна України з баскетболу зіграла стартові поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

У Бельгії наша команда поступилася господарям (66:83), а потім відігралася в Харкові на Португалії (72:60).

Перемога в другому матчі дозволила нашим дівчатам піднятися на друге місце в групі.

У обох поєдинках найкращою в складі збірної України була капітан команди Аліна Ягупова. Загалом за два перші матчі відбору вона набрала 61 очко – найкращий показник серед усіх гравців кваліфікаційного етапу.

У фінальний турнір чемпіонату Європи вийдуть дев’ять переможців груп та п’ять найкращих команд серед тих, які посядуть другі місця.

Наступні матчі команди зіграють за рік. 12 листопада 2020 року Україна вдома гратиме проти Фінляндії, а за три дні також вдома гратиме проти Бельгії.