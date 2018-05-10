Як НСК «Олімпійський» готують до фіналу Ліги чемпіонів (фото)
- Сьогодні, 08:16
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Всього на ремонтні роботи витратили 102 мільйони гривень
В кінці травня на НСК «Олімпійський» пройде фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА. Перед грою спортивний комплекс відремонтували, а зараз там завершують останні приготування. На ремонт головної футбольної арени перед фінальним матчем Ліги чемпіонів витратили понад 10 млн грн.
Співробітники комунальних служб упорядковують підходи до стадіону і зводять конструкції, які будуть використовувати під час матчу і для інших заходів, що мають відношення до цієї спортивної події.
Зазначимо, що про завершення основної частини капітального ремонту на «Олімпійському» вже відзвітував заступник гендиректора з капітального будівництва ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» Олександр Філімонов. За його словами, всього на ремонтні роботи витратили 102 мільйони гривень.
У спорткомплексі відремонтували освітлення та інформаційні табло, оновили гідроізоляцію покрівлі та конструкцій стадіону, упорядкували прилеглу до нього територію і поставили нові камери відеоспостереження. Зараз на «Олімпійському» тестують системи комплексу і усувають несправності, що залишились.