Ярмоленко, Коноплянка та Зінченко – в очікуванні останніх матчів сезону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко. Фото mancity.com

Клуби вищезгаданого тріо у найближчий вікенд відіграють завершальні поєдинки чемпіонату

Деякі футболісти-легіонери, яких Андрій Шевченко викликав на травневий збір національної команди, вже днями офіційно закінчать свій клубний сезон.

Серед них – наші представники у німецькій Бундеслізі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У суботу, 12 травня «Шальке» Євгена Коноплянки в останньому турі чемпіонату прийме «Айнтрахт», а дортмундська «Боруссія» Андрія Ярмоленка поїде у гості до «Гоффенгайму».

У суботу ввечері відбудеться фінал Кубку Греції, у якому можуть взяти учать одразу два кандидати до лав нашої головної команди. АЕК Дмитра Чигринського зіграє з ПАОКом Євгена Шахова.

У неділю, 13 травня, свій клубний сезон закриє Олександр Зінченко з «Манчестер Сіті». Чемпіони Англії на виїзді проведуть зустріч із «Саутгемптоном».

У передостанньому турі чемпіонату Бельгії «Генк» Руслана Маліновського прийме «Шарлеруа», а «Гент» Романа Яремчука – «Андерлехт».

У понеділок, 14 травня, у межах також передостаннього туру у турецькій суперлізі «Кайсеріспор» Артема Кравця й Олександра Кучера чекає у гості новоспеченого переможця Кубку країни – «Акхісар» Євгена Селезньова.

Ще три тури залишилися до завершення чемпіонату Чехії. У найближчому з них у «Славії» Едуарда Соболя намічене виїзне празьке дербі з «Дуклою».

Читайте також: Коноплянка та Ярмоленко в центрі подій. Європейські ЗМІ про наших за кордоном.