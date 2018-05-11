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    Ярмоленко, Коноплянка та Зінченко – в очікуванні останніх матчів сезону

    • Сьогодні, 15:17
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    Олександр Зінченко. Фото mancity.com
    Олександр Зінченко. Фото mancity.com

    Клуби вищезгаданого тріо у найближчий вікенд відіграють завершальні поєдинки чемпіонату

    Деякі футболісти-легіонери, яких Андрій Шевченко викликав на травневий збір національної команди, вже днями офіційно закінчать свій клубний сезон.

    Серед них – наші представники у німецькій Бундеслізі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У суботу, 12 травня «Шальке» Євгена Коноплянки в останньому турі чемпіонату прийме «Айнтрахт», а дортмундська «Боруссія» Андрія Ярмоленка поїде у гості до «Гоффенгайму».

    У суботу ввечері відбудеться фінал Кубку Греції, у якому можуть взяти учать одразу два кандидати до лав нашої головної команди. АЕК Дмитра Чигринського зіграє з ПАОКом Євгена Шахова.

    У неділю, 13 травня, свій клубний сезон закриє Олександр Зінченко з «Манчестер Сіті». Чемпіони Англії на виїзді проведуть зустріч із «Саутгемптоном».

    У передостанньому турі чемпіонату Бельгії «Генк» Руслана Маліновського прийме «Шарлеруа», а «Гент» Романа Яремчука – «Андерлехт».

    У понеділок, 14 травня, у межах також передостаннього туру у турецькій суперлізі «Кайсеріспор» Артема Кравця й Олександра Кучера чекає у гості новоспеченого переможця Кубку країни – «Акхісар» Євгена Селезньова.

    Ще три тури залишилися до завершення чемпіонату Чехії. У найближчому з них у «Славії» Едуарда Соболя намічене виїзне празьке дербі з «Дуклою».

    Читайте також: Коноплянка та Ярмоленко в центрі подій. Європейські ЗМІ про наших за кордоном.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Руслан Маліновський
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