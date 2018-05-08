Коноплянка та Ярмоленко в центрі подій. Європейські ЗМІ про наших за кордоном

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Німеччині. «Главком» не

Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Німеччині.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Хавбек збірної України, колишній лідер київського «Динамо», а тепер гравець німецької «Боруссії» з Дортмунда, Андрій Ярмоленко провів черговий матч у складі свого клубу в рамках вищої ліги Німеччини. Андрій отримав шанс допомогти своїй команді у матчі з «Майнцем», коли після тривалої перерви, пов’язаної з травмою, непогано вийшов на заміну.

За ті 17 хвилин, які він відіграв на полі, Ярмоленко виконав 26 ТТД, маючи брак у своїх діях, рівний 23%. Ярмоленко виграв п’ять двобоїв за м’яч з дев’яти, здійснив два відбори, чотири рази вдало обіграв візаві, віддав одну гостру передачу. Втім, це його клубу не допомогло – домашня поразка 1:2. В останньому в цьому сезоні турі Бундесліги «Боруссія» зіграє в гостях з «Гоффенгаймом». Саме в цьому матчі буде вирішено, чи потрапить Дортмунд у Лігу чемпіонів – поки «чорно-жовті» займають третю позицію… Актив Ярмоленка в цілому нараховує п’ять голів і так само п’ять гольових передач.

Відоме видання під назвою Sport Bild про гру Андрія написало наступне. «…Навіть вихід на поле голодного до ігрового часу Ярмоленка не зміг розбудити «Боруссію…»

Ресурс Revier Sport відзначив, що поява нашого футболіста «читалася» раніше – натяк на те, що наставник Дортмунда вчинив не зовсім правильно…

«…Штегер, можливо, затягнув з виходом Ярмоленка – він значно пожвавив дії господарів у атаці своєї команди на правому фланзі…»

Сайт ще одного сайту регіонального значення, Ruhr Nachrichten, щодо Ярмоленка пише в сенсі тактичних потуг тренерського штабу «Боруссії» щось змінити у прісній грі колективу. «…Зміщення Ярмоленка в центр нападу не завжди були виправданими й продиктованими ситуацією на полі… Втім, очевидно, що такою була ідея головного тренера та його помічників...»

Нападник іспанського клубу «Альбасете», який виступає в другому за рангом дивізіоні Іспанії, Роман Зозуля, у грі в рамках Сегунди проти «Кадіса» на своєму полі, на полі провів 87 хвилин. Його команда зіграла унічию (1:1). Наразі «Альбасете» займає 14-ту позицію в Сегунді, маючи в своєму активі 47 балів. Зозуля провів сім голів та віддав три результативні передачі з початку сезону 2017/18.

Автори авторитетного AS про Романа та його дії в матчі з «Кадісом» написали не вельми схвальні відгуки. І це не дивно – після вельми вдалого періоду від Зозулі очікують більшого. «…Черговий невиразний матч Зозулі. Нинішня ігрова форма нападника далека від ідеалу. Ми не бачимо того футболіста, який здатен вирішувати долю матчу власними силами, одним дотиком…»

Хавбек німецького клубу вищої ліги цієї країни, «Шальке» з Гельзенкірхена, а це Євген Коноплянка, фініш сезону проводить украй вдало. Проте спершу варто сказати, що вперше з сезону 2014/15 його команда точно буде грати у Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Також уперше за вісім років і сьомий раз у своїй історії «Шальке» достроково посів друге місце в чемпіонаті Німеччини. До такого успіху прямий стосунок має й півзахисник збірної України. Коноплянка не завжди потрапляв у основний склад своєї команди в зимовий період сезону, проте наразі Євген проводить справді яскравий відрізок сезону, демонструючи усі свої кращі якості.