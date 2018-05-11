Ярмоленко не поїхав з «Боруссією» на матч з «Гоффенгаймом»
- Сьогодні, 19:58
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Андрій Ярмоленко
Український півзахисник не зіграє в останньому турі німецької Бундесліги
Півзахисник «Боруссії» Дортмунд Андрій Ярмоленко не зіграє в матчі 34 туру чемпіонату Німеччини проти «Гоффенгайма».
Про це повідомляє Ruhr Nachrichten BVB.
Українець не поїхав із командою на гру, яка відбудеться 12 травня о 16:30.
Нагадаємо, що Шевченко викликав Ярмоленка до табору збірної України.
Як відомо, півзахисник вперше із січня з’явився на полі, але його «Боруссія» не виграла
У межах 32-го туру німецької бундесліги «Боруссія» на виїзді розписала мирову із представниками Бремена – 1:1.
Українець отримав ігровий час вперше з 27 січня.
У нинішньому сезоні Ярмоленко провів у складі «Боруссії» 25 матчів, у яких забив шість голів і віддав шість результативних передач.