Ярмоленко не поїхав з «Боруссією» на матч з «Гоффенгаймом»

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Андрій Ярмоленко

Український півзахисник не зіграє в останньому турі німецької Бундесліги

Півзахисник «Боруссії» Дортмунд Андрій Ярмоленко не зіграє в матчі 34 туру чемпіонату Німеччини проти «Гоффенгайма».

Про це повідомляє Ruhr Nachrichten BVB.

Українець не поїхав із командою на гру, яка відбудеться 12 травня о 16:30.

Нагадаємо, що Шевченко викликав Ярмоленка до табору збірної України.

Як відомо, півзахисник вперше із січня з’явився на полі, але його «Боруссія» не виграла

У межах 32-го туру німецької бундесліги «Боруссія» на виїзді розписала мирову із представниками Бремена – 1:1.

Українець отримав ігровий час вперше з 27 січня.

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів у складі «Боруссії» 25 матчів, у яких забив шість голів і віддав шість результативних передач.