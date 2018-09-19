  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ярмоленко потрапив у команду тижня FIFA 19

    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем - Ярмоленко потрапив у команду тижня FIFA 19
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем

    Українець зробив дубль, а фанати «молотобійців» визнали його найкращим гравцем матчу

    Український півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко потрапив у команду тижня FIFA 19 Ultimate Team.

    Про це повідомляє офіційний Twitter EA Sports FIFA.

    Нагадаємо, Ярмоленко приніс «Вест Гему» першу перемогу в АПЛ над «Евертоном (3:1).

    Українець зробив дубль, а фанати «молотобійців» визнали його найкращим гравцем матчу.

    Читайте такожУкраїнець Ярмоленко стає символом успіху та змін – британські ЗМІ
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ