Ярмоленко потрапив у команду тижня FIFA 19
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Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем
Українець зробив дубль, а фанати «молотобійців» визнали його найкращим гравцем матчу
Український півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко потрапив у команду тижня FIFA 19 Ultimate Team.
Про це повідомляє офіційний Twitter EA Sports FIFA.
It's #TOTW 1 of #FUT19 featuring 92 Eden Hazard , 86 Dimitri Payet & 85 Timo Werner #FIFA19 pic.twitter.com/ail7dFDWTc— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 19 сентября 2018 г.
Нагадаємо, Ярмоленко приніс «Вест Гему» першу перемогу в АПЛ над «Евертоном (3:1).
Українець зробив дубль, а фанати «молотобійців» визнали його найкращим гравцем матчу.