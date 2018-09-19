Українець Ярмоленко стає символом успіху та змін – британські ЗМІ

Андрій Ярмоленко. Фото ФК «Вест Гем»

Андрія хвалять за вдалий поєдинок англійської прем'єр-ліги проти «Евертона»

У минулий вікенд колишній півзахисник київського «Динамо» та лідер національної збірної Андрій Ярмоленко подав чіткий «сигнал» усім скептикам. Два голи у ворота «Евертона» – відмінний результат зусиль.

Якщо спробувати перевести дії хавбека лондонського «Вест Гема» на полі у слова, отримаємо щось на кшталт наступного – «…він показав, що його бажання співпадають з можливостями…».

Ярмоленко прикував до себе увагу численних європейських засобів масової інформації, і тепер на горизонті його майбутнього в найбільш популярній лізі світу стало значно менше хмар. Ба, навіть більше – британські автори пишуть про те, що Андрій стає символом успіху та змін. Переклад одного з таких міркувань «Главком» пропонує читачам – вашій увазі частина матеріалів видання Football London.

Незважаючи на те, що у футболці «молотобійців» Андрій Ярмоленко провів лише шість офіційних матчів, зробити важливі висновки з його та виступів усієї команди Мануеля Пеллегріні, можна вже зараз.

З «Ліверпулем», як і у трьох наступних матчах в АПЛ, Андрій Ярмоленко з'явився на полі лише з лави запасних. Українець відзначився одним небезпечним навісом з правого флангу, хоч і починав грати в центрі, але партнери не змогли замкнути його гостру передачу. Той пас був одним з небагатьох шансів «Вест Гема» забити в «грі в одні ворота».

У ще одній провальній для «Вест Гема» грі, з «Арсеналом», команда «молотків» показала непогану гру в атаці, де бразилець Феліпе Андерсон в ролі вільного художника грав за себе і того хлопця (не Ярмоленка), проте з реалізацією моментів після того, як Марко Арнутович відкрив рахунок, у команди була справжня біда. Такий стан речей був пов'язаний не тільки з голкіпером «канонірів» Петром Чехом, який зіграв дуже надійно й кілька разів врятував «Арсенал» від неприємностей, а й із невдалими діями на вістрі атаки самих «молотків».

Андрій Ярмоленко з'явився на полі наприкінці, але встиг відзначитися ривком правим флангом в епізоді, коли Андерсон єдиний раз за всю гру відіграв шаблонно й віддав пас на Лукаса Переса (того самого колишнього виконавця львівських «Карпат» та київського «Динамо», тепер він одноклубник Андрія – примітка «Главкома»), не помітивши підключення українця. Іспанець знаходився в непростій для удару позиції й зрівняти рахунок не зміг, як і його колеги раніше. Гра на зустрічних курсах у другому таймі виявилися вигідною для «Арсеналу» виключно через те, що «молотки» були позбавлені вміння фантазувати в атаці.

Були ще матчі з «Борнмутом» та «Вулвергемптоном», гра з «Вімблдоном» в поєдинку на Кубок Англії, де Ярмоленко вперше вийшов у стартовому складі, й відіграв усі 90 з гаком хвилин. Проте показовим виступом була гра українця з ліверпульськими «ірисками».

Фото: twitter.com/westhamutd

Щоб серія невдач перервалася, Мануелю Пеллегріні потрібно було всього лише поставити в основу в матчі АПЛ саме Ярмоленка. Уже перший свій вихід в старті Андрій відзначив дублем і став одним з героїв зустрічі – разом з Арнаутовичем, якого за традицією визнали найкращим гравцем матчу в складі «Вест Гема» за гол і пас та звично класну гру на вістрі атаки. Мотиви, через які Пеллегріні не ставив Ярмоленка в старт раніше, потрібно шукати в тому, що у його схемі вінгери повинні активно допомагати крайнім захисникам.

Важливо, що на правому фланзі у «Вест Гемі» грає не молодий виконавець, аргентинець Пабло Сабалета, якому потрібно допомагати з подвійною енергією. Андерсону, який розташовувався в цьому матчі на лівому фланзі, було простіше з двожильним Артуром Масуаку за спиною, а ось Андрія та Пабло вимотав спочатку француз Дінь, а потім Бернард (екс-гравець «Шахтаря», який покинув «помаранчево-чорних» улітку – примітка «Главкома»).

Тренер «Евертона» Марку Сілва зауважив, що Ярмоленко не дуже сильний у частині роботи на оборону, хоча намагається діяти в інтересах команди. Не дивно, що «іриски» почали тиснути саме на його фланг. Головна причина, чому Пеллегріні варто випускати Андрія на поле частіше, – він приніс «Вест Гему» перемогу своїм дублем, і в цілому видав відмінний матч. Перший його гол було створено Арнаутовичем, який відволік увагу захисників, а потім викотив м'яч Андрію, який біг паралельним курсом – українцю залишалося тільки розстріляти Пікфорда впритул.

Другий гол – досить типовий для Андрія, але від того не менш красивий. Він увійшов у штрафний майданчик з правого флангу, практично зупинився і продовжив рухатися уздовж лінії штрафної пішим ходом, прибравши двох суперників, але потім зробив ривок і поклав м'яч у дальній кут коронним ударом з лівої.

У чемпіонаті України такі ходи суперникам «Динамо» були добре знайомі, вони очікували таких маневрів Ярмоленка, і там навряд чи йому хтось дав би можливість настільки вільно розгулювати уздовж лінії штрафної. Проте в Англії поки тільки знайомляться з Ярмоленком і його сильними сторонами. Він не став відкладати справу в довгий ящик і використав свої головні козирі вже під час першого виходу в стартовому складі в АПЛ.

Додамо, що «Вест Гем» значно перевершив «Евертон» в настрої. Справа тут не тільки в тому, що в Пеллегріні був день народження, але і в тому, що «молотобійці» нарешті вийшли у тому складі гравців, який виявився правильним. Саме тому Ярмоленка, можливо, варто вважати таким собі символом, гравцем, вихід якого призвів до зміни емоційного фону, футболістом, який прикував успіх.

Тепер у «молотків» складні суперники попереду – «Челсі» та «Манчестер Юнайтед». З цими командами знадобиться і майстерність, і вдача.

Переклав Максим Салівон, спеціально для «Главкома»