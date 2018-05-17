Ярмоленко у «Боруссії»: що чекає Андрія після приходу нового тренера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко. Фото «Боруссія»

У першому товариському матчі міжсезоння українець, принаймні, відіграв

Минулий клубний сезон для атакувального півзахисника дортмундської «Боруссії» Андрія Ярмоленка був, наче гойдалки.

Перейшовши до знаменитого німецького клубу з київського «Динамо», Андрій поринув у вир подій Бундесліги та Ліги чемпіонів.

Особливого часу на адаптацію тодішній наставник команди Петер Бош українцю не дав. Ярмоленко заграв одразу. Утім, сама «Боруссія» згодом почала здавати, і нідерландського тренера замінили на австрійця Петера Штегера.

Невідомо, як би склалася доля українського футболіста, якби він не зазнав прикрої травми, що звела нанівець усі його зусилля з першої спроби підкорити один із найсильніших чемпіонатів Європи.

Судячи з усього, днями «Боруссію» очолить швейцарський спеціаліст Люсьєн Фавр, який вже має досвід роботи у Бундеслізі.

Наразі важко сказати, яке місце у планах нового керманича посідає Андрій Ярмоленко, але можна припустити, що Фавр, принаймні, дасть йому шанс проявити себе у передсезонній підготовці.

І майбутній кредит довіри Андрій почав відпрацьовувати одразу, забивши м'яч і віддавши результативний пас у недавньому товариському матчі.

Тепер у Ярмоленка, як і в усієї команди попереду короткостроковий комерційний вояж до Сполучених Штатів Америки. 22 травня «Боруссія» у Лос-Анджелесі проведе зустріч з однойменним клубом, а вже наступного дня планує повернутися додому.

Таким чином, якщо нічого не трапиться, Ярмоленко має прибути на травневий збір національної збірної з невеликим запізненням – з поважних причин.

У сезоні-2017/18 Андрій Ярмоленко провів у складі «Боруссії» 26 офіційних поєдинків. 18 матчів українець зіграв у Бундеслізі (1 041 хвилина), забивши три м’ячі та віддавши п’ять гольових передач. Шість ігор Ярмоленко провів у Лізі чемпіонів (377 хвилин), відзначившись голом і результативним пасом. Два матчі Андрій зіграв у Кубку Німеччини (180 хвилин), забивши у них два м’ячі.

Джерело: ФФУ