Ярмоленко відзначився голом і передачею у товариському матчі «Боруссії» (відео)

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Фото «Боруссія»

Андрій нарешті вийшов у стартовому складі своєї команди

Півзахисник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко почав у старті товариський матч проти «Цвіккау», що представляє третій за силою чемпіонат Німеччини (4:4).

На 17-й хвилині українець віддав результативний пас на Серхіо Гомеса.

На 59-й хвилині Ярмоленко вже забив сам.

Через хвилину його замінив Джейдон Санчо.

Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.

Ярмоленко потрапив до стартового складу «Боруссії» вперше за чотири місяці. Востаннє він виходив на поле з перших хвилин 14 січня у матчі проти «Вольфсбурга» (0:0).

У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив шість голів і зробив шість результативних передач.

Джерело: Tribuna.com