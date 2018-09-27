  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ярмоленко вперше після переходу в «Вест Гем» не взяв участі в матчі

    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем - Ярмоленко вперше після переходу в «Вест Гем» не взяв участі в матчі
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем

    Всього в поточному сезоні 28-річний українець провів сім зустрічей, в яких відзначився двома голами

    Хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко провів матч проти «Мекклсфілда» (8:0) в Кубку англійської ліги на лавці запасних.

    Це перший офіційний матч для Ярмоленка після переходу в лондонський клуб, в якому він не виходив на поле.

    Головний тренер «молотобійців» Мануель Пеллегріні зробив всі заміни до 61-й хвилини, випустивши на поле Деклана Райса, Конора Ковентрі і Джо Паувелла.

    Попередні два матчі Ярмоленко починав у стартовому складі.

    Всього в поточному сезоні 28-річний українець провів сім зустрічей, в яких відзначився двома голами.

    «Мекклсфілд» - команда з четвертого дивізіону Англії, ліги 2.

    Читайте також: Жахи Ярмоленка, шляхетність Зозулі. Європейські ЗМІ про наших футболістів за кордоном

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ