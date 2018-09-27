Ярмоленко вперше після переходу в «Вест Гем» не взяв участі в матчі
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Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем
Всього в поточному сезоні 28-річний українець провів сім зустрічей, в яких відзначився двома голами
Хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко провів матч проти «Мекклсфілда» (8:0) в Кубку англійської ліги на лавці запасних.
Це перший офіційний матч для Ярмоленка після переходу в лондонський клуб, в якому він не виходив на поле.
Головний тренер «молотобійців» Мануель Пеллегріні зробив всі заміни до 61-й хвилини, випустивши на поле Деклана Райса, Конора Ковентрі і Джо Паувелла.
Попередні два матчі Ярмоленко починав у стартовому складі.
Всього в поточному сезоні 28-річний українець провів сім зустрічей, в яких відзначився двома голами.
«Мекклсфілд» - команда з четвертого дивізіону Англії, ліги 2.
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Джерело: Tribuna.com