Жахи Ярмоленка, шляхетність Зозулі. Європейські ЗМІ про наших футболістів за кордоном

Андрій Ярмоленко

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців

Спортивна редакція «Главкому» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Англії та Іспанії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Нападник іспанського клубу другого за рангом дивізіону, команди під назвою «Альбасете», Роман Зозуля, вийшов на поле в стартовому складі матчу з «Мальоркою», й уже на третій хвилині віддав гольову передачу на партнера. Гра завершилася впевненою перемогою команди Зозулі з рахунком 3:1. Роман відіграв увесь матч. Таким чином, у нинішньому сезоні Зозуля зіграв за свою команду вже шість матчів, в яких відзначився двома забитими мячами й однією результативною передачею. Його клуб трете позицію й має в своєму активі 12 очок.

Автори авторитетного AS про гру нашого нападника написали наступне. «…Гольова передача Зозулі Манаю на початку гри стала справедливим результатом зусиль українського нападника, який провів черговий результативний матч. Зозуля відзначався активними діями у штрафному майданчику та на підступах до нього, не був жадібним (хоча, можливо, для нападника це не найкраща чеснота). Багато в чому його дії можна назвати аристократичними. Його гра на команду не може не бути поміченою…»

Роман Зозуля

Хавбек клубу англійської Прем’єр-ліги Андрій Ярмоленко черговий матч своєї команди «Вест Гема», проти іншого клубу з Лондона, «Челсі», зіграв від першого до останнього свистка. Поєдинок відбувався в рамках чергового туру АПЛ. Гра завершилася нульовою нічиєю. Наразі актив Ярмоленка з початку сезону нараховує два голи. Таким чином, тепер ВГ займає 17-ту позицію з чотирма балами в активі.

Журналісти Sky Sports проаналізували гру Ярмоленка та його команди з точки зору дій не лише в атаці, а й в обороні. Варто сказати, що Андрій отримав радше схвальні, хай і дещо обережні відгуки. «…Переможна хода команди Саррі закінчується в матчі з «Вест Гемом. Момент Ярмоленка був головним у поєдинку. Мабуть, можна стверджувати, що результат, здобутий командою Пеллегріні, багато в чому став можливий з тієї причини, що господарі змогли «задушити» бельгійського півзахисника Едена Азара й не давали йому спокійно дихати.

Саме через це «Челсі» не показував той футбол, якого від нього чекали побачити вболівальники. Здавалося б, «Вест Гему» в цьому поєдинку не вистачало Арнаутовича. Так, можна сказати, що цей нападник зазвичай реалізовує ті моменти, які в цій грі мали гравці «молотобійців». Так, Ярмоленко не використав чудовий момент, це був промах, який дехто називає навіть «жахливим», Очевидно, що тоді Ярмоленко втратив золотий шанс принести своїй команді перемогу. Проте в цілому цей футболіст зіграв якісний матч. Правда, українцеві треба суттєво попрацювати над своїми навичками гри в обороні – кілька його вкрай неакуратних дій ледве не призвели до взяття воріт «Вест Гему»…»

Автори не менш відомого ЗМІ під назвою BBC дають розлогий коментар з приводу гри Андрія, акцентують увагу на його значущості для команди. Однак і «на горіхи» за деякі моменти Ярмоленко теж отримав.

«…Оскільки в господарів не грав Арнаутович, саме Ярмоленко постійно був у центрі уваги разом з Антоніо, який грав на вістрі атаки. І саме Ярмоленко створив два найбільш небезпечних моменти в матчі, і мова не про той промах, який уже став знаменитим. В першій половині матчу Ярмоленко дуже дотепно, ввімкнувши свій футбольний інтелект, продерся до кута воротарського майданчика й виклав м'яч під удар Антоніо. Проте той бездумно пробив у голкіпера, коли треба було просто підняти м'яча.

Ми побачили й традиційний для цього футболіста удар лівою в дальній кут після зміщення з правого флангу, проте цього разу сфера пролетіла над «дев’яткою». Спонсори визнали Ярмоленка гравцем матчу в складі «Вест Гема», хай він і був тим, хто міг здобути три бали для своєї команди, але не використав відмінний шанс. 28-річний український вінгер продемонстрував свій високий класс, забивши два м'ячі в ворота «Евертона» й майже забив у ворота «Челсі», однак цього разу Фортуна не відповіла йому взаємністю…»

Максим Салівон, для «Главкома»