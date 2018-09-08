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    Юна українка перемогла фаворитку US Open і вийшла у півфінал

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    Фото надане ресурсом znaj.ua - Юна українка перемогла фаворитку US Open і вийшла у півфінал
    Фото надане ресурсом znaj.ua

    Дар'ї Лопатецькій залишився один крок до фіналу US Open

    Українська тенісистка Дар'я Лопатецька вийшла до півфіналу юніорського турніру US Open у Нью-Йорку.

    Українка у трьох сетах перемогла лідера посіву і господарку кортів Корі Гауфф. Матч тривав дві години і три хвилини.

    За час, проведений на корті, 15-річна українка виконала три подачі навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала сім брейк-поінтів з 18-ти.

    Американка зробила один ейс, 17 разів помилилася при введенні м'яча у гру і узяла п'ять геймів на прийомі.

    У наступному раунді Лопатецька зіграє проти Ван Сіюй з Китаю, яка виступає під третім номером посіву і займає сьоме місце в світовому юніорському рейтингу.

    Зазначимо, що Лопатецька перебуває на 70-й сходинці світового рейтингу. На нинішньому US Open вона стартувала з кваліфікації.

    US Open - 2018

    Юніорський тенісний турнір у Нью-Йорку

    Чвертьфінал

    Дар'я Лопатецька (Україна) – Корі Гайф (США, 1) – 6:4, 3:6, 6:2

    Джерело: Znaj.ua

    США теніс
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