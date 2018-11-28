Юна українська тенісистка Дема обіграла шосту сіяну на турнірі в Єгипті



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Вікторія Дема

Вікторія Дема продовжує виступ на 15-тисячнику в Каїрі

У першому колі турніру 18-річна українка за дві години здобула перемогу над російською тенісисткою Валерією Уржумовою: 7:5, 6:3.

Дана перемога стала для Деми другою за час її виступів на турнірах ITF Pro Circuit. У жовтні 2016 року киянка також пройшла кваліфікацію на 10-тисячнику в Кишиневі і дійшла до другого кола.

Суперницею Вікторії у другому колі стане її ровесниця зі Швейцарії Йоанне Цугер.

Джерело: btu.org.ua