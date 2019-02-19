Юна українська тенісистка Лопатецька зазнала прикрої поразки на турнірі в Японії



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Дарія Лопатецька

Дарія Лопатецька не зуміла пробитися в основну сітку турніру в Кіото

У другому матчі кваліфікації турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $60 тисяч українська тенісистка зазнала поразки від японки Моюкі Утідзіми: 6:4, 2:6, 11:13.

На вирішальному тай-брейку Лопатецкая вела 7-6, але потім програла три розіграші поспіль. Дарії вдалося відіграти три матчболи суперниці і заробити один матчбол за рахунку 11-10, але довести зустріч до перемоги українка не зуміла.

Нагадаємо, що в січні 15-річна харків'янка перемагала представницю Японії в кваліфікації 25-тисячника в Гонконзі, де в результаті стала переможницею турніру.

Наступного тижня Лопатецька заявлена на турнірі з призовим фондом $25 тисяч в Осаці, де також почне виступ з кваліфікації, а в разі відмови двох гравців може потрапити в основну сітку завдяки рейтингу ITF.

Джерело: btu.org.ua