Юнацькі збірні України з баскетболу 3х3 зіграли товариські матчі в Естонії
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Загалом, підсумками зборів тренери можуть бути задоволені
15-16 вересня жіноча та чоловіча збірні України U-18, які готуються до юнацької Олімпіади у Буенос-Айресі, провели товариські поєдинки у столиці Естонії.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Дівчата зіграли чотири товариські матчі з місцевою збірною, подолавши суперниць з підсумковим рахунком 3:1.
Українки здобули перемоги 21:15, 21:18, 21:20 та програли 20:21.
Склад команди: Ліка Ляшко, Юлія Гутевич, Анна Сугак, Вероніка Космач. Тренер: Дмитро Нєволін.
Хлопці брали участь у турнірі Kristiine 3x3 tänavakorvpall 2018, і серед 12-ти команд посіли перше місце.
У фінальному матчі українці обіграли естонську команду Estravan з рахунком 16:14.
Склад юнацької збірної України: Ілля Заєць, Ігор Сєргєєв, Олександр Сидорук, Віталій Шорсткий. Тренер: Володимир Журжий.