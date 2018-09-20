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    Юнацькі збірні України з баскетболу 3х3 зіграли товариські матчі в Естонії

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    Фото ФБУ - Юнацькі збірні України з баскетболу 3х3 зіграли товариські матчі в Естонії
    Фото ФБУ

    Загалом, підсумками зборів тренери можуть бути задоволені

    15-16 вересня жіноча та чоловіча збірні України U-18, які готуються до юнацької Олімпіади у Буенос-Айресі, провели товариські поєдинки у столиці Естонії.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Дівчата зіграли чотири товариські матчі з місцевою збірною, подолавши суперниць з підсумковим рахунком 3:1.

    Українки здобули перемоги 21:15, 21:18, 21:20 та програли 20:21.

    Склад команди: Ліка Ляшко, Юлія Гутевич, Анна Сугак, Вероніка Космач. Тренер: Дмитро Нєволін.

    Хлопці брали участь у турнірі Kristiine 3x3 tänavakorvpall 2018, і серед 12-ти команд посіли перше місце.

    У фінальному матчі українці обіграли естонську команду Estravan з рахунком 16:14.

    Склад юнацької збірної України: Ілля Заєць, Ігор Сєргєєв, Олександр Сидорук, Віталій Шорсткий. Тренер: Володимир Журжий.

    Естонія українці баскетбол Юнацькі Олімпійські ігри
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