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    Юні українці здобули три нагороди на європейському турнірі зі скелелазіння

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    Юні українці здобули три нагороди на європейському турнірі зі скелелазіння

    Арнаут стала срібною призеркою, а Березовська та Дятлова – бронзовими

    У місті Арко (Італія) завершились найпрестижніші в Європі дитячі змагання зі скелелазіння Rock Junior 2018.

    У скарбничці українців три нагороди: срібло у Руслани Арнаут та дві бронзи – у Дар’ї Березовської та Тимура Дятлова.

    Загалом Україну представляли 14 юних спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Скелелази змагались у складності, болдерингу та швидкості, а призові місця розподілялися за олімпійським принципом.

    За підсумками змагань найвищі позиції у своїх вікових групах зайняли харківські скелелази.

    Арнаут виборола перше місце у болдерингу, друге у складності та стала 10-ою у швидкості. За підсумком багатоборства Руслана здобула срібло турніру.

    Березовська теж стала найкращою в болдерингу, посіла друге місце у складності та стала 14-ою у швидкості. Ці результати дозволили Дар’ї стати бронзовою призеркою турніру.

    Ще один володар бронзи Дятлов досяг свого результату, виборовши два перших місця у болдерингу та складності, але у швидкості Тимур залишився аж на 37-му місці.

    Інші українці не здобули медалей змагань, але потрапили у призові місця в окремих видах. Так, Внуков Максим став третім у складності, а Мозолевич Денис і Ніна Вознюк – третіми у швидкості.

    спорт Італія українці
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