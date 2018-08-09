Юні українці здобули три нагороди на європейському турнірі зі скелелазіння



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Арнаут стала срібною призеркою, а Березовська та Дятлова – бронзовими

У місті Арко (Італія) завершились найпрестижніші в Європі дитячі змагання зі скелелазіння Rock Junior 2018.

У скарбничці українців три нагороди: срібло у Руслани Арнаут та дві бронзи – у Дар’ї Березовської та Тимура Дятлова.

Загалом Україну представляли 14 юних спортсменів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Скелелази змагались у складності, болдерингу та швидкості, а призові місця розподілялися за олімпійським принципом.

За підсумками змагань найвищі позиції у своїх вікових групах зайняли харківські скелелази.

Арнаут виборола перше місце у болдерингу, друге у складності та стала 10-ою у швидкості. За підсумком багатоборства Руслана здобула срібло турніру.

Березовська теж стала найкращою в болдерингу, посіла друге місце у складності та стала 14-ою у швидкості. Ці результати дозволили Дар’ї стати бронзовою призеркою турніру.

Ще один володар бронзи Дятлов досяг свого результату, виборовши два перших місця у болдерингу та складності, але у швидкості Тимур залишився аж на 37-му місці.

Інші українці не здобули медалей змагань, але потрапили у призові місця в окремих видах. Так, Внуков Максим став третім у складності, а Мозолевич Денис і Ніна Вознюк – третіми у швидкості.