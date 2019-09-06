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    Юні українки Бокова і Пархоменко вперше зіграють в півфіналі тенісного професійного турніру

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    Владлена Бокова - Юні українки Бокова і Пархоменко вперше зіграють в півфіналі тенісного професійного турніру
    Владлена Бокова

    Українки святкували перемоги в чвертьфіналі 15-тисячника, який проходить у Бучі

    16-річна Владлена Бокова, що потрапила в основну сітку як «лакі-лузер», обіграла свою співвітчизницю Катерину Дятлова, якій був наданий wild card: 7:6(4), 6:1. Тепер харків'янка зустрінеться з переможницею матчу між восьмою сіяною Таїсією Пачкальовою з Росії і німкенею Констанц Степан (LL).

    16-річна Анна Пархоменко, яка успішно подолала кваліфікацію, перемогла представницю Латвії Маргариту Ігнатьєву - 6:3, 6:4. Наступна суперниця сумчанки визначиться у зустрічі россійської тенісистки Анни Уреке, яка є лідером посіву, і шостої сіяної литовки Юстини Мікулстіте.

    Варто зазначити, що для обох українок це третій професійний турнір, на якому вони вперше зіграють на стадії півфіналу. У минулому році Бокова і Пархоменко виступили в Чорноморську.

    Джерело: btu.org.ua

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