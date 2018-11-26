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    Юні українські борці завоювали п'ять нагород на змаганнях у Латвії

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    На першому місці - представник України - Юні українські борці завоювали п'ять нагород на змаганнях у Латвії
    На першому місці - представник України

    Чотири з цим медалей виявилися золотими

    Спортивний клуб «Олександр Невський» у складі п’яти борців під керівництвом Дмитра Пікалова взяв участь у міжнародних змагання у м. Лієпая (Латвія).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    На змагання приїхали спортсмени із семи країн: Латвії, Литви, Естонії, України, Росії, Польщі й Ізраїлю.

    Результати змагань:

    Перше місце - Левченко Коля - 29 кг

    Перше місце - Пономаренко Андрій - 32 кг

    Перше місце - Покотило Влад - 35 кг

    Перше місце - Кіщенко Руслан - 38 кг

    Друге місце - Тихий Влад - 48 кг

    Спортивний клуб відкрився три роки тому у Крюківщині, але вже може пишатися багатьма нагородами, серед яких безліч кубків, медалей, грамот. Хлопці займають лідируючі позиції не лише в Україні, а й за її межами.

    Латвія українці спортивна боротьба
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