Юні українські борці завоювали п'ять нагород на змаганнях у Латвії
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Чотири з цим медалей виявилися золотими
Спортивний клуб «Олександр Невський» у складі п’яти борців під керівництвом Дмитра Пікалова взяв участь у міжнародних змагання у м. Лієпая (Латвія).
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
На змагання приїхали спортсмени із семи країн: Латвії, Литви, Естонії, України, Росії, Польщі й Ізраїлю.
Результати змагань:
Перше місце - Левченко Коля - 29 кг
Перше місце - Пономаренко Андрій - 32 кг
Перше місце - Покотило Влад - 35 кг
Перше місце - Кіщенко Руслан - 38 кг
Друге місце - Тихий Влад - 48 кг
Спортивний клуб відкрився три роки тому у Крюківщині, але вже може пишатися багатьма нагородами, серед яких безліч кубків, медалей, грамот. Хлопці займають лідируючі позиції не лише в Україні, а й за її межами.