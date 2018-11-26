Юні українські борці завоювали п'ять нагород на змаганнях у Латвії



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На першому місці - представник України

Чотири з цим медалей виявилися золотими

Спортивний клуб «Олександр Невський» у складі п’яти борців під керівництвом Дмитра Пікалова взяв участь у міжнародних змагання у м. Лієпая (Латвія).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

На змагання приїхали спортсмени із семи країн: Латвії, Литви, Естонії, України, Росії, Польщі й Ізраїлю.

Результати змагань:

Перше місце - Левченко Коля - 29 кг

Перше місце - Пономаренко Андрій - 32 кг

Перше місце - Покотило Влад - 35 кг

Перше місце - Кіщенко Руслан - 38 кг

Друге місце - Тихий Влад - 48 кг

Спортивний клуб відкрився три роки тому у Крюківщині, але вже може пишатися багатьма нагородами, серед яких безліч кубків, медалей, грамот. Хлопці займають лідируючі позиції не лише в Україні, а й за її межами.