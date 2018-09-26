Юні українські тенісисти Зейналова та Бєлінський зіграють на «Мастерсі» Tennis Europe



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сабіна Зейналова

Українці боротимуться за звання найсильніших гравців в Європі в 2018 році

Сьогодні Європейська тенісна федерація опублікувала списки тенісистів, які виступлять на Підсумковому турнірі сезону серед гравців до 14 та до 16 років.

14-річна Сабіна Зейналова в цьому році провела 38 матчів, здобувши 26 перемог, виграла один парний титул на турнірі першої категорії в Києві, двічі грала в фіналі турнірів першої категорії в Барселоні та Пьештянах, і ще два рази ставала фіналісткою в парному розряді в Барселоні і Мінську. На даний момент киянка займає 14-е місце в європейському рейтингу серед тенісисток до 14 років і знаходиться на шостій позиції в Race to Masters.

14-річний В'ячеслав Бєлінський в поточному сезоні виграв 46 з 50 зіграних матчів, завоював шість одиночних титулів (Тирана, Київ, Словенська Люпча, Трнава, Варшава, Львів) і чотири в парному розряді (Ставангер, Тирана, Львів, Кишинів). Також уродженець Донецька двічі грав в одиночних фіналах (Берген, Ставангер) і тричі доходив до фіналу в парі (Берген, Кишинів, Трнава). Бєлінський займає 12-е місце в рейтингу U16 і другий рядок в Race to Masters.

Зазначимо, що змагання пройдуть 5-7 жовтня в італійському місті Реджо-ді-Калабрія.

Джерело: btu.org.ua