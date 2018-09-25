Юний українець Бондарев став призером картингової гонки в Іспанії



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Олександр Бондарев - справа

Олександр продовжує збирати призи

Після перемоги у чемпіонаті Центральної та Східної Європи CEE Rotax Max Challenge 9-річний український пілот Олександр Бондарев взяв участь у черговому етапі Rotax Іспанія, що проходив 22-23 вересня на міжнародному картодромі у Зуєрі.

Юний картингіст виступає у категорії MicroMax, передає сайт Спортивного комітету України.

Як повідомляє UkrKarting, у цій категорії протягом усієї серії відчайдушну боротьбу за перемогу серед 27 учасників, вели шість і сім приблизно рівних за силою пілотів.

Майже кожного етапу змінювався лідер, і кінцевий результат не вдавалось передбачити до останніх перегонів.

У підсумку перемогу здобув Лукас Флюкса, другим став Льюїс Левеу, а третю сходинку посів Олександр Бондарев.