Юний українець став третім на етапі чемпіонату Центральної та Східної Європи з картингу

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Олександр Бондарев мав усі шанси здобути перемогу в Угорщині, якби не підступність суперника

19-20 травня у місті Кечкемет (Угорщина) відбувся другий етап чемпіонату Центральної та Східної Європи з картингу CEE Rotax Max Challenge.

9-річний український пілот Олександр Бондарев, який виступає у складі іспанської команди EKR Kart Racing, у передфіналі та фіналі впевнено фінішував другим, поступившись лише словаку Матею Конику, повідомляє сайт Спортивного комітету України з посиланням на Автомобільну федерацію України.

Ці два пілоти показували найкращий час. У суперфіналі на першому ж колі відбулося масове зіткнення, куди потрапив і лідер Матей Коник.

Першим став Бондарев, за ним їхали переможець першого етапу австрієць Оскар Вурц, хорват Леон Зеленко та угорець Арон Крепчік.

Ці пілоти вели боротьбу за перемогу, що супроводжувалась декількома зіткненнями. Фінішували вони у такому порядку: Крепчік, Зеленко, Бондарев, Вурц.

Третє місце у суперфіналі забезпечило Бондареву загальну перемогу на етапі, адже Коник фінішував 21-м.

Але у цей момент дуже неспортивно повів себе Оскар Вурц, син відомого пілота. Вже після фінішу перед заїздом у закритий парк він обігнав Бондарева та різко пригальмував перед ним. Олександр врізався у Вурста та збив бампер, що призвело до пеналізації у вигляді п’яти секунд.

Цей штраф відкинув Олександра з третього на 12-те місце. Вурцу за такий неспортивний вчинок дали 20 секунд педалізації, тому він став 20-м.

Олександр Бондарев у підсумку зайняв третє місце на етапі та став одним з лідерів загального заліку чемпіонату CEE Rotax Max Challenge у класі «мікро».