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    Юний український тенісист Белінський другий тиждень поспіль виграє турнір на Мальті

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    Вячеслав Белінський - Юний український тенісист Белінський другий тиждень поспіль виграє турнір на Мальті
    Вячеслав Белінський

    Белінський здобуває другий одиночний титул в кар'єрі

    У фіналі турніру ITF World Tennis Tour Juniors четвертої категорії в Марсі (Мальта) український тенісист  Вячеслав Белінський провів на корті всього шість геймів проти німця Мікі Ліппі, який отримав wild card: 4:2. На шляху до титулу Белінський обіграв трьох сіяних суперників.

    Шлях до перемоги:

    R64: Алекс Дегабріеле (Мальта, WC) 6:0, 6:1
    R32: Гені Інуе (Японія, 15) 6: 4, 6: 0
    R16: Міхал Нованскі (Словаччина) 4 6, 7:6 (5), 6:0
    QF: Каспер Крістенсен (Норвегія, 7) 6:1, 6:1
    SF: Александр Хогмартенс (Бельгія, 5) 6:3, 6:2
    FR: Міка Ліппі (Німеччина, WC) 4:2 (відмова)

    Відзначимо, що 15-річний донеччанин провів третій поспіль одиночний фінал на турнірах ITF Juniors і виграв другий титул.

    Позаминулого тижня В'ячеслав став чемпіоном турніру п'ятої категорії в Коррадіні (Мальта), а перед цим дійшов до фіналу четвертої категорії в Антальї (Туреччина).

    Після перемоги в Коррадіні Бєлінський піднявся на 212 позицій вгору і зараз займає 572-й рядок у юніорському рейтингу, а титул в Марсі дозволить українцю зміцнитися в середині четвертої сотні.

    Джерело: btu.org.ua

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