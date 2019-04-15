Юний український тенісист Белінський другий тиждень поспіль виграє турнір на Мальті



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Вячеслав Белінський

Белінський здобуває другий одиночний титул в кар'єрі

У фіналі турніру ITF World Tennis Tour Juniors четвертої категорії в Марсі (Мальта) український тенісист Вячеслав Белінський провів на корті всього шість геймів проти німця Мікі Ліппі, який отримав wild card: 4:2. На шляху до титулу Белінський обіграв трьох сіяних суперників.

Шлях до перемоги:

R64: Алекс Дегабріеле (Мальта, WC) 6:0, 6:1

R32: Гені Інуе (Японія, 15) 6: 4, 6: 0

R16: Міхал Нованскі (Словаччина) 4 6, 7:6 (5), 6:0

QF: Каспер Крістенсен (Норвегія, 7) 6:1, 6:1

SF: Александр Хогмартенс (Бельгія, 5) 6:3, 6:2

FR: Міка Ліппі (Німеччина, WC) 4:2 (відмова)

Відзначимо, що 15-річний донеччанин провів третій поспіль одиночний фінал на турнірах ITF Juniors і виграв другий титул.

Позаминулого тижня В'ячеслав став чемпіоном турніру п'ятої категорії в Коррадіні (Мальта), а перед цим дійшов до фіналу четвертої категорії в Антальї (Туреччина).

Після перемоги в Коррадіні Бєлінський піднявся на 212 позицій вгору і зараз займає 572-й рядок у юніорському рейтингу, а титул в Марсі дозволить українцю зміцнитися в середині четвертої сотні.

Джерело: btu.org.ua