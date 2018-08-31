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    Юний український тенісист Крутих вперше зіграє в фіналі професійного турніру

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    Юний український тенісист Крутих вперше зіграє в фіналі професійного турніру

    Олексій Крутих буде боротися за титул на домашньому 15-тисячнику у Бучі

    У півфінальному матчі 18-річний українець за дві години переміг свого 28-річного співвітчизника Дмитра Каминіна: 7:6 (4), 6:2.

    Суперником киянина в фіналі стане другою сіяний Алессандро Петронt з Італії, який у другому півфіналі обіграв українця Артема Смірнова, посіяного третім: 6:4, 6:4.

    Це буде дебютний фінал для Крутих на професійному рівні. Нагадаємо, що в травні Олексій провів свій перший півфінал на домашньому «ф'ючерсі» в Рівному.

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