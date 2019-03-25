Юний український тенісист Захаров виграв дебютний титул ITF Juniors



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Володимир Захаров

У минулому році Захаров стала фіналістом двох турнірів п'ятої категорії в Молдові і Білорусі

У фіналі турніру п'ятої категорії в місті Адажі (Латвія) український тенісист Володимир Захаров, який був лідером посіву, обіграв четвертого сіяного словенця Тіна Крстуловича: 6:4, 6:2.

Шлях до перемоги:

R32: Даніель Морозов (Латвія, Q) 6:2, 6:3

R16: Піюс Вайтекунас (Литва) 7:6 (5), 6:0

QF: Міхал Варгоцкі (Польща, 7) 6:1, 3:6, 6:2

SF: Микита Філатов (Росія) 6:3, 6:3

FR: Тін Крстулович (Словенія, 4) 6:4, 6:2

Відзначимо, що 16-річний одесит виграв свій перший одиночний юніорський титул. У минулому році Захаров стала фіналістом двох турнірів п'ятої категорії в Молдові і Білорусі.

Також Володимир виступав і в парному розряді разом з Даніелем Морозовим. У фіналі українсько-латвійський дует поступився польсько-словенській парі Томаш Франковські / Тін Крстулович: 1:6, 6:1, 2:10.

Джерело: btu.org.ua