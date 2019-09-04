Півзахисник української Прем’єр-ліги розповів про ставлення до виступів у Росії
Футболіст чернігівської «Десни» Андрій Богданов не заперечує проти заробітків на території агресора
Колишній півзахисник київського «Динамо», який наразі виступає в Прем’єр-лізі за чернігівську «Десну», Андрій Богданов прокоментував можливість переходу до Росії. Футболіст свого часу відмовився від такої можливості, хоча й не заперечує категорично проти заробітків на території агресора.
«2013 року, коли я ще був гравцем «Динамо», мені дзвонив Станіслав Черчесов і кликав в «Амкар». Я відмовився, хоча зараз розумію, що треба було перейти в «Амкар». Наступного року їздив до Мордовії. Я хотів попрацювати особисто з Юрієм Сьоміним. 2015 року був в Ростові, але мене не змогли заявити через проблеми з документам. Чи допустимо їхати до Росії? Це особиста справа кожного. Всі знають, яка ситуація. Це вибір Ракицького, вибір Ордеця. Вони захотіли – вони поїхали. Люди поїхали, вони там задоволені, щасливі, не питання. Чи допустимо для мене? А коли в Україні не було варіантів і мене туди звали? Так вийшло. У той момент готовий був переходити, зараз я про це не думаю. Якби був варіант, я подумав би, як правильно, із сім'єю порадився, з батьками», - повідомив Богданов у інтерв’ю каналу «Старгород Спорт».