Півзахисник української Прем’єр-ліги розповів про ставлення до виступів у Росії



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Андрій Богданов Фейсбук

Футболіст чернігівської «Десни» Андрій Богданов не заперечує проти заробітків на території агресора

Колишній півзахисник київського «Динамо», який наразі виступає в Прем’єр-лізі за чернігівську «Десну», Андрій Богданов прокоментував можливість переходу до Росії. Футболіст свого часу відмовився від такої можливості, хоча й не заперечує категорично проти заробітків на території агресора.

«2013 року, коли я ще був гравцем «Динамо», мені дзвонив Станіслав Черчесов і кликав в «Амкар». Я відмовився, хоча зараз розумію, що треба було перейти в «Амкар». Наступного року їздив до Мордовії. Я хотів попрацювати особисто з Юрієм Сьоміним. 2015 року був в Ростові, але мене не змогли заявити через проблеми з документам. Чи допустимо їхати до Росії? Це особиста справа кожного. Всі знають, яка ситуація. Це вибір Ракицького, вибір Ордеця. Вони захотіли – вони поїхали. Люди поїхали, вони там задоволені, щасливі, не питання. Чи допустимо для мене? А коли в Україні не було варіантів і мене туди звали? Так вийшло. У той момент готовий був переходити, зараз я про це не думаю. Якби був варіант, я подумав би, як правильно, із сім'єю порадився, з батьками», - повідомив Богданов у інтерв’ю каналу «Старгород Спорт».

Футболіст також відмовився коментувати своє ставлення до відомої на весь світ кричалки харківських фанатів. «Це провокаційне питання, не буду відповідати на нього. Це політичні моменти, про футбол можемо поговорити. Не вважаю, що спорт поза політикою, але якщо запитують про таких моментах, то краще не відповідати», - зазначив футболіст.