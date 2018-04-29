«Ювентус» у наддраматичному матчі обіграв «Інтер»

Ігуаїн приніс «старій синьйорі» драматичну перемогу

«Ювентус» дотиснув «Інтер» у матчі 35 туру італійської Серії А та зберіг за собою першу позицію в чемпіонаті. «Ювентусу» вдалося досить швидко відкрити рахунок: після передачі від Куадрадо м’яч дійшов до Дугласа Кости, і бразилець невідпорно пробив у нижній дальній кут воріт Хандановіча. На цьому проблеми



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«Інтер» – «Ювентус». Фото: Getty Images

Ігуаїн приніс «старій синьйорі» драматичну перемогу

«Ювентус» дотиснув «Інтер» у матчі 35 туру італійської Серії А та зберіг за собою першу позицію в чемпіонаті.

«Ювентусу» вдалося досить швидко відкрити рахунок: після передачі від Куадрадо м’яч дійшов до Дугласа Кости, і бразилець невідпорно пробив у нижній дальній кут воріт Хандановіча.

На цьому проблеми «нерадзуррі» не закінчилися, і вже за 3 хвилини підопічні Спаллетті залишилися вдесятьох: Весіно грубо зіграв проти Манджукіча, і після перегляду відеоповтору головним арбітром матчу Даніеле Орсато, був вилучений прямою червоною карткою.

Ще у першому таймі «Ювентус» міг подвоїти рахунок, проте дальні удари П’яніча та Дугласа Кости пройшли повз ворота. Інтер, в свою чергу, також намагався атакувати: класний удар з-за меж штрафного вийшов у Кандреви, але Буффон в черговий раз продемонстрував власну майстерність, перевівши м’яч на кутовий.

Гра після вилучення Весіно ставала все більш напруженою, і кількість фолів, разом з вимушеними зупинками в грі, зростала. Підсумком цього стали шість доданих до основного часу першого тайму хвилин, на передостанній з яких, Матюйді вдалося забити гол, проте Орсато відмінив «взяття воріт» після перегляду відеоповтору.

Початок другого тайму повернув грі інтригу: Канселу виконав прекрасну подачу зі штрафного, а капітан Інтера, та його головний голеадор Мауро Ікарді головою відправив м’яч у нижній кут воріт Буффона. Після забитого м’яча господарі поля заграли набагато впевненіше, і почали більше контролювати м’яч.

Хороший момент мав Рафінья, але змістившись з флангу центр, бразильський півзахисник з лінії штрафного пробив точно в руки Буффону. «Ювентус» відповів моментом Ігуаїна: аргентинський форвард отримав класну розрізну передачу від Алекса Сандро, вже обіграв Хандановіча, але з гострого кута не влучив у ворота.

Здавалося, що пропущений від Ікарді гол змусить «Ювентус» зібратися, та дотиснути граючого у меншості суперника, але…м’яч вдруге опинився у воротах Буффона! Перішіч аж занадто легко обіграв на фланзі Куадрадо, увійшов у штрафний майданчик, та віддав прострільну передачу у воротарський майданчик, і м’яч від ноги Барцальї влетів у ворота «Ювентуса».

Гравці «старої синьйори» швидко прийшли до тями, та почали створювати моменти біля воріт Хандановіча, проте словенський кіпер «Інтера» піймав кураж, та врятував команду після небезпечних ударів Дугласа Кости та Пауло Дибали. «Інтер» небезпечно контратакував, і в одній з таких атак після прострільної передачі від Кандреви мав робити дубль Ікарді, але аргентинець не встиг до м’яча.

Все знов перевернулося з ніг на голову буквально за 2 хвилини: на 87-й рикошет від Скріняра після удару Куадрадо дезорієнтував Хандановіча, та м'яч опинився у воротах «нерадзуррі», а вже за 2 хвилини Гонсало Ігуаїн відгукнувся на прекрасну подачу Дибали, головою відправив м’яч у сітку воріт, та приніс «старій синьйорі» драматичну перемогу.

Чемпіонат Італії. Серія А

35-ий тур

«Інтер» – «Ювентус» – 2:3

Голи: Ікарді(52), Барцальї(65а.) – Дуглас Коста(13), Скріняр(87а.), Ігуаїн(89)

Джерело: Футбол 24