«Ювентус» виграв в «Аталанти» у першій півфінальній грі Кубку Італії

На виїзді «Ювентус» переміг скромно з рахунком 1:0

«Ювентус» зробив впевнений крок для виходу у фінал Кубку Італії. Туринці на виїзді у першому півфінальному матчі протистояння обіграли «Аталанту». Усе вирішив точний удар Гонсало Ігуаїна на третій хвилині. «Аталанта» мала чудовий шанс відігратися, але Гомес не реалізував пенальті у середині першого тайму.