  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Ювентус» виграв в «Аталанти» у першій півфінальній грі Кубку Італії

    На виїзді «Ювентус» переміг скромно з рахунком 1:0
    «Ювентус» зробив впевнений крок для виходу у фінал Кубку Італії. Туринці на виїзді у першому півфінальному матчі протистояння обіграли «Аталанту». Усе вирішив точний удар Гонсало Ігуаїна на третій хвилині. «Аталанта» мала чудовий шанс відігратися, але Гомес не реалізував пенальті у середині першого тайму.
    • Сьогодні, 08:22
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Ювентус&raquo;
    Фото ФК «Ювентус»

    На виїзді «Ювентус» переміг скромно з рахунком 1:0

    «Ювентус» зробив впевнений крок для виходу у фінал Кубку Італії.

    Туринці на виїзді у першому півфінальному матчі протистояння обіграли «Аталанту».

    Усе вирішив точний удар Гонсало Ігуаїна на третій хвилині.

    «Аталанта» мала чудовий шанс відігратися, але Гомес не реалізував пенальті у середині першого тайму.

    Матч-відповідь відбудеться аж за місяць, 28 лютого, на стадіоні «Ювентуса».

    Кубок Італії з футболу сезону-2017/18

    Півфінал

    «Аталанта» – «Ювентус» – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ігуаїн (3)

    Нереалізований пенальті: Гомес (25)

    «Аталанта»: Беріша, Паломіно, Масьєлло, Кастань, Толої, Кристанте (Барроу, 76), де Рон, Гомес (Петанья, 82), Фройлер, Хатебур, Корнеліус (Ілічич, 46)

    «Ювентус»: Буффон, Бенатія (Бардзальї, 82), Алекс Сандро, Де Шильо, К’єлліні, Хедіра, П’янич (Бентанкур, 90), Матюйді, Дуглас Коста (Бернардескі, 63), Манджукич, Ігуаїн

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ