«Ювентус» виграв в «Аталанти» у першій півфінальній грі Кубку Італії
- Сьогодні, 08:22
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Розсилка
На виїзді «Ювентус» переміг скромно з рахунком 1:0
«Ювентус» зробив впевнений крок для виходу у фінал Кубку Італії.
Туринці на виїзді у першому півфінальному матчі протистояння обіграли «Аталанту».
Усе вирішив точний удар Гонсало Ігуаїна на третій хвилині.
«Аталанта» мала чудовий шанс відігратися, але Гомес не реалізував пенальті у середині першого тайму.
Матч-відповідь відбудеться аж за місяць, 28 лютого, на стадіоні «Ювентуса».
Кубок Італії з футболу сезону-2017/18
Півфінал
«Аталанта» – «Ювентус» – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ігуаїн (3)
Нереалізований пенальті: Гомес (25)
«Аталанта»: Беріша, Паломіно, Масьєлло, Кастань, Толої, Кристанте (Барроу, 76), де Рон, Гомес (Петанья, 82), Фройлер, Хатебур, Корнеліус (Ілічич, 46)
«Ювентус»: Буффон, Бенатія (Бардзальї, 82), Алекс Сандро, Де Шильо, К’єлліні, Хедіра, П’янич (Бентанкур, 90), Матюйді, Дуглас Коста (Бернардескі, 63), Манджукич, Ігуаїн