Южненський «Хімік» і львівський «Барком» – володарі суперкубків України з волейболу
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Розсилка
Матч за чоловічий суперкубок тривав усі п'ять сетів
Цього року свято волейболу під назвою «Суперкубок України» дісталося Луцька.
Саме там, на арені СК ОДЮСШ, відбулися поєдинки, у яких почесний трофей виборювали жіночі колективи «Хімік» і «Галичанка», а також чоловічі «Барком-Кажани» та «Новатор».
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу України.
У жіночому протистоянні перевага «Хіміка» вкотре виявилася відчутною.
Натомість, волейболісти зі Львова та Хмельницького подарували глядачам справжній захопливий і непередбачуваний трилер.
Тріумфатором із нього у підсумку вийшов той, хто доклав для цього трохи більше емоційного натхнення, тактичної дисципліни та технічної розважливості.
Волейболісти «Новатора», очевидно, забагато фізичних та емоційних сил залишили у четвертому сеті, адже на тай-брейку швидко відпустили суперників – 2:6.
«Кажани» вчепилися у свій шанс, що називається, мертвою хваткою та свого не віддали.
Суперкубок України з волейболу
Жінки
«Хімік» (Южне) – «Галичанка»-ТНЕУ-ГАДЗ (Тернопіль) – 3:0 (25:12, 25:21, 25:9)
Чоловіки
«Барком-Кажани» (Львів) – «Новатор» (Хмельницький) – 3:2 (19:25, 25:16, 25:18, 28:30, 15:11)