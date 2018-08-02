Южненський «Хімік» розпочав підготовку до нового сезону



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Фото: ФБУ

На сьогоднішній день до складу команди увійшли 11 баскетболістів

Бронзовий призер Суперліги южненський «Хімік» з 1-го серпня розпочав готуватися до першого передсезонного збору.

Про головні задачі на підготовчий період розповів головний тренер команди Віталій Степановський.

«Можна сказати, що наша команда почала працювати набагато раніше, 10 липня - з середини літа приступили до занять за індивідуальною програмою молоді хлопці, плюс до них підключився Олександр Антипов. З першого серпня до команди приєдналися хлопці, які виступали за U-20 - Войналович і Козак, а також наші найдосвідченіші гравці, наші «ветерани» Рябчук і Мальчевський. Трохи пізніше до нас приєднається зі збірної U-18 Виталик Шорсткий», - повідомив тренер.

«Зараз команда проходить медогляд, після чого почнеться передсезонний тренувальний процес для всієї команди. Якщо перший збір для молодих гравців був спрямований на техніку, на індивідуальну роботу в тренажерному залі, то в першому передсезонному зборі з командою ми будемо працювати над функціональним станом гравців, ну і звичайно, проводити техніко-тактичну підготовку», - додав Степановський.

На сьогоднішній день до складу «Хіміка» увійшли: Ілля Сидоров, Сергій Павлов, Кирило Марченко, Ануар Рахімшаіков, Артем Ковальов, Олександр Рябчук, Віталій Мальчевський, Андрій Войналович, Віталій Шорсткий, Вадим Козак та Олександр Антипов.