«Динамо» - «Астана»: кияни вдруге у зустрічі вийшли вперед
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Розсилка
Бєсєдіна, як і планувалося, немає навіть на лаві запасних
У 1-му турі групового етапу Ліги Європи «Динамо» на НСК «Олімпійський» приймає «Астану».
Уже стали відомі стартові склади команд:
«Динамо» (Київ, Україна) – «Астана» (Казахстан) 2:1 перший тайм
Голи: 1:0 – Циганков (11), 1:1 – Анічич (21), 2:1 – Гармаш (45+2)
«Динамо»: 71. Бойко, 94. Кендзьора, 26. Бурда, 44. Кадар, 23. Пиварич, 5. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльський, 15. Циганков, 7. Вербич, 43. Русин
Запасні: 1. Бущан, 8. Шепелєв, 9. Морозюк, 20. Буено, 30. Шабанов, 89. Супряга, 99. Дуелунд.
«Астана»: 1. Ерич, 2. Рукавина, 5. Анічич, 44. Постніков, 77. Шомко, 18. Маєвський, 6. Кляйнхайслер, 11. Енріке, 14. Томасов, 20. Алмейда, 30. Кабананга
Запасні: 35. Мокін, 7. Мужиков, 19. Зайнутдінов, 25. Малий, 27. Логвиненко, 32. Янга, 45. Муртазаєв.
Нагадаємо, що останню перемогу кияни здобули аж 18 серпня. Отже, кияни вже не знали радості більше місяця.