З каналу Ахметова звільнився найкращий футбольний коментатор



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Про звільнення Віктора Вацка повідомив директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов

Відомий український футбольний коментатор Віктор Вацко звільнився з телеканалів Ріната Ахметова «Футбол».

Про це в мережі Інстаграм повідомив директор каналів Олександр Денисов.

«Віктор Вацко залишає телеканали «Футбол», він вирішив повністю зосередитися на власних проектах. Вітя, я вдячний тобі за все, ти зробив вагомий внесок в розвиток каналів «Футбол». Ми пропрацювали пліч-о-пліч багато років, і я з упевненістю можу сказати - це був незабутній час», - написав Денисов.

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Вацко працював на згаданих каналах з 2010 року. Останнім часом він активно розбудовує власні проекти на каналі в YouTube.