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    З Пиваричем і Гармашем в основі: «Динамо» назвало склад команди на матч проти «Славії»

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    З Пиваричем і Гармашем в основі: «Динамо» назвало склад команди на матч проти «Славії»

    А от Морозюк і Буяльський залишилися в запасі

    Визначився стартовий склад «Динамо» на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2018/19 проти чеської «Славії».

    Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

    Зі стартових хвилин вийдуть наступні футболісти: 71. Бойко, 44. Кадар, 94. Кендзьора, 26. Бурда, 23. Пиварич, 5. Сидорчук, 19. Гармаш, 8. Шепелєв, 7. Вербич, 15. Циганков, 41. Бєсєдін.

    У запасі залишилися Бущан, Шабанов, Морозюк, Андрієвський, Че Че, Буяльський і Русин.

    Нагадаємо, поєдинок відбудеться на НСК «Олімпійський». Початок – о 19:30.

    Напередодні команди провели обов'язкові передматчеві заходи.

    Уранці у день поєдинку у конференц-залі арени майбутнього матчу пройшла нарада за участю співробітників, задіяних у його проведенні.

    Серед інших питань, була обговорена й форма команд. «Динамо» одягне домашній комплект екіпіровки білого кольору (воротар – у салатовому), тоді як пражани будуть у формі синього кольору (воротар – у помаранчевому).

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