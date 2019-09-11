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    За форматом Ліги чемпіонів. УЄФА повернув третій турнір для клубів

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    З такими темпами в єврокубки зможуть повернутися навіть львівські&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; - За форматом Ліги чемпіонів. УЄФА повернув третій турнір для клубів
    З такими темпами в єврокубки зможуть повернутися навіть львівські «Карпати»
    ФК «Карпати»

    Лише назва буде новою

    Третій єврокубковий турнір під егідою УЄФА отримає назву «Ліга конференцій», повідомляє Bild.

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    За інформацією джерела, перший розіграш турніру може початися з сезону-2021/2022. Ліга конференцій стане третім за статусом єврокубковим турніром після Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Очікується, що формат проведення змагань буде схожий з форматом Ліги чемпіонів – 32 команди будуть розбиті на вісім груп. Лідери груп будуть безпосередньо виходити в стадію 1/8 фіналу Ліги конференцій, а команди, що зайняли другі місця, будуть змагатися з третіми командами з квартетів Ліги Європи за вихід в стадію плей-оф турніру. Переможець Ліги конференцій вийде в наступний розіграш Ліги Європи.

    Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є «Ліверпуль», переможцем Ліги Європи - «Челсі».

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