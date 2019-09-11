За форматом Ліги чемпіонів. УЄФА повернув третій турнір для клубів



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З такими темпами в єврокубки зможуть повернутися навіть львівські «Карпати» ФК «Карпати»

Лише назва буде новою

Третій єврокубковий турнір під егідою УЄФА отримає назву «Ліга конференцій», повідомляє Bild.

За інформацією джерела, перший розіграш турніру може початися з сезону-2021/2022. Ліга конференцій стане третім за статусом єврокубковим турніром після Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Очікується, що формат проведення змагань буде схожий з форматом Ліги чемпіонів – 32 команди будуть розбиті на вісім груп. Лідери груп будуть безпосередньо виходити в стадію 1/8 фіналу Ліги конференцій, а команди, що зайняли другі місця, будуть змагатися з третіми командами з квартетів Ліги Європи за вихід в стадію плей-оф турніру. Переможець Ліги конференцій вийде в наступний розіграш Ліги Європи.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є «Ліверпуль», переможцем Ліги Європи - «Челсі».