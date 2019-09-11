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    На матчі Україна – Нігерія фанати поінформували УЄФА про аферу Коломойського (фото)

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    Поки збірна України грала, на трибунах відбувалися не менш цікаві речі - На матчі Україна – Нігерія фанати поінформували УЄФА про аферу Коломойського (фото)
    Поки збірна України грала, на трибунах відбувалися не менш цікаві речі
    УАФ

    Крім того, під час гри лунала образлива пісня на адресу штучного утворення, яке назвали спортивним клубом

    На товариському футбольному матчі Україна – Нігерія фанати вивісили банер «UEFA, SC Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam». З англійської фраза перекладається як «УЄФА, «Дніпро-1» - афера Коломойського».

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    У другому таймі банер прибрали, але гучно лунала пісня «Оле-ола, СК шматок лайна, ні традицій, ні фанатів, жовто-чорная х…ня».

    2019_ukr-nig_koloma
    Текстовик був добре помітним під час трансляції

    Нагадаємо, що СК «Дніпро-1» з’явився в 2016 році після того, як Коломойський відмовився від фінансування одного з найстаріших і найтитулованіших клубів України з класичною назвою «Дніпро». Причиною демаршу було небажання розраховуватися перед колишніми гравцями і тренерами клубу.

    Почесним президентом СК «Дніпра-1» є колишній комбат і нардеп Юрій Береза.

    За нашою інформацією, Коломойський виділяє на потреби СК «Дніпро-1» мільйон доларів на рік.

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