На матчі Україна – Нігерія фанати поінформували УЄФА про аферу Коломойського (фото)
Крім того, під час гри лунала образлива пісня на адресу штучного утворення, яке назвали спортивним клубом
На товариському футбольному матчі Україна – Нігерія фанати вивісили банер «UEFA, SC Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam». З англійської фраза перекладається як «УЄФА, «Дніпро-1» - афера Коломойського».
У другому таймі банер прибрали, але гучно лунала пісня «Оле-ола, СК шматок лайна, ні традицій, ні фанатів, жовто-чорная х…ня».
Нагадаємо, що СК «Дніпро-1» з’явився в 2016 році після того, як Коломойський відмовився від фінансування одного з найстаріших і найтитулованіших клубів України з класичною назвою «Дніпро». Причиною демаршу було небажання розраховуватися перед колишніми гравцями і тренерами клубу.
Почесним президентом СК «Дніпра-1» є колишній комбат і нардеп Юрій Береза.
За нашою інформацією, Коломойський виділяє на потреби СК «Дніпро-1» мільйон доларів на рік.