За команду другої ліги заявився футболіст, який виступав ще у чемпіонаті України-1992/1993



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Микола Збарах поєднує тренерську і гравецьку діяльність UA-Футбол

Микола Збарах розпочав тренерську кар’єру ще в 2012-му

У складі новачка другої ліги футбольного чемпіонату України «ВПК-Агро» з села Шевченківка Магдалинівського району Дніпропетровської області в заявці значиться воротар Микола Збарах. 25 лютого 2019 йому виповнилося 44 роки.

Збарах дебютував у професійному футболі 3 квітня 1993 року в матчі команд другої ліги «Дніпро» (Черкаси) – «Таврія» (Херсон). Він відіграв увесь матч у складі гостей, пропустивши в свої ворота один гол.

За свою довготривалу кар'єру змінив близько 20-ти команд, зокрема закордонних – грав у Росії, Румунії, Азербайджані, Білорусі та Молдові. На початку виступів кілька років був гравцем вищолігового «Дніпра», але за основну команду провів лише два матчі, граючи в основному за другий склад. У вищій українській лізі виступав за «Кривбас» та сімферопольську «Таврію».

У 2012-МУ Збарах розпочав тренерську діяльність і готував воротарів в Академії «Дніпра». З 2014-го — тренер воротарів в ДЮСШ «Інтер» (Дніпро). Досі захищає ворота команд, поєднуючи виступи з тренерською роботою.