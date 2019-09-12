«Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)



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Володимир Боришкевич і Остап Вульчин у ролі донорів ФК «Прикарпаття»

Гравці і тренери «Прикарпаття» на своєму прикладі спонукають робити світ ліпшим

Футболісти і тренери першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська завітали сьогодні, 12 вересня, вранці в місцеву обласну станцію переливання крові, щоб здати кров для міської дитячої клінічної лікарні.

Акції дали назву «Здай кров – збережи життя!»

Серед донорів можна було помітити головного тренера Володимира Ковалюка, капітана команди Романа Бочкура, воротарів Андрія Новака та Остапа Вульчина, культового гравця Володимира Боришкевича, Богдана Оринчака, Романа Кузьмина та інших футболістів.

Зауважимо, що «Прикарпаття» - єдиний український клуб, кадрова філософія якого спрямована на комплектацію складу виключно з вихованців місцевого, івано-франківського футболу. Другий сезон поспіль станіславівці є міцними середняками першої ліги.