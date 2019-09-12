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    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)

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    Володимир Боришкевич і Остап Вульчин у ролі донорів - «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    Володимир Боришкевич і Остап Вульчин у ролі донорів
    ФК «Прикарпаття»

    Гравці і тренери «Прикарпаття» на своєму прикладі спонукають робити світ ліпшим

    Футболісти і тренери першолігового футбольного клубу «Прикарпаття» з Івано-Франківська завітали сьогодні, 12 вересня, вранці в місцеву обласну станцію переливання крові, щоб здати кров для міської дитячої клінічної лікарні.

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    Серед донорів можна було помітити головного тренера Володимира Ковалюка, капітана команди Романа Бочкура, воротарів Андрія Новака та Остапа Вульчина, культового гравця Володимира Боришкевича, Богдана Оринчака, Романа Кузьмина та інших футболістів.

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    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    «Здай кров – збережи життя»: футболісти першолігового українського клубу зробили добру справу (фото)
    ФК «Прикарпаття»

    Зауважимо, що «Прикарпаття» - єдиний український клуб, кадрова філософія якого спрямована на комплектацію складу виключно з вихованців місцевого, івано-франківського футболу. Другий сезон поспіль станіславівці є міцними середняками першої ліги.

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