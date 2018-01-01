За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)

Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази

Збірна України програла Австралії в матчі Другої світової групи Кубка Федерації з рахунком зустрічей 3:2. Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази. Три протистояння залишилися в активі нашої збірної, Австралія в останній раз перемагала в 2010 році в рамках плей-офф Світової групи в Харкові.