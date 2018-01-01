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    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)

    Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази
    Збірна України програла Австралії в матчі Другої світової групи Кубка Федерації з рахунком зустрічей 3:2. Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази. Три протистояння залишилися в активі нашої збірної, Австралія в останній раз перемагала в 2010 році в рамках плей-офф Світової групи в Харкові.
    • Сьогодні, 12:50
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    Українські тенісистки. Фото: btu.org.ua
    Українські тенісистки. Фото: btu.org.ua

    Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази

    Збірна України програла Австралії в матчі Другої світової групи Кубка Федерації з рахунком зустрічей 3:2.

    Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази. Три протистояння залишилися в активі нашої збірної, Австралія в останній раз перемагала в 2010 році в рамках плей-офф Світової групи в Харкові.

    Пропонуємо вашій увазі фотозвіт з протистояння збірної України та збірної Автралії:

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    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
    SMP Images; Getty Images; EFE; ФТУ

    теніс Австралія Збірна України
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