За крок до перемоги. Як українки боролися з австралійками на Кубку Федерації (фотогалерея)
- Сьогодні, 12:50
-
Розсилка
Українські тенісистки. Фото: btu.org.ua
Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази
Збірна України програла Австралії в матчі Другої світової групи Кубка Федерації з рахунком зустрічей 3:2.
Раніше українські та австралійські тенісистки зустрічалися в Кубку Федерації чотири рази. Три протистояння залишилися в активі нашої збірної, Австралія в останній раз перемагала в 2010 році в рамках плей-офф Світової групи в Харкові.
Пропонуємо вашій увазі фотозвіт з протистояння збірної України та збірної Автралії:
SMP Images; Getty Images; EFE; ФТУ