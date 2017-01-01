Загальна сума боргів «Металіста» становить не менше 883,5 млн гривень

Всього в Єдиному державному реєстрі є 77 судових рішень по «Металісту»

Харківський «Металіст,» який наразі проходить процедуру банкрутства, має борги мінімум на 883,5 млн грн, з яких понад 846 млн грн – невиплачена заробітна плата колишнім гравцям, тренерам та співробітникам клубу. 9 червня 2017 року ухвалою Господарського суду Харківської області розпочато процедуру банкрутства футбольного клубу



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Сергій Курченко

Всього в Єдиному державному реєстрі є 77 судових рішень по «Металісту»

Харківський «Металіст,» який наразі проходить процедуру банкрутства, має борги мінімум на 883,5 млн грн, з яких понад 846 млн грн – невиплачена заробітна плата колишнім гравцям, тренерам та співробітникам клубу.

9 червня 2017 року ухвалою Господарського суду Харківської області розпочато процедуру банкрутства футбольного клубу «Металіст» Харків (ПАТ ФК Металіст), введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майна.

Згідно з процедурою, кредитори мали 30 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство на те, щоб заявити грошові вимоги до боржника.

Як відомо, серед цих кредиторів є колишні гравці клубу, тренери, співробітники, а також низка юридичних осіб, яким «Металіст» винен значні суми грошових коштів.

Відомі імена деяких кредиторів і суми заборгованості: Папа Гуйє (сума боргу - 137,827 млн грн), Володимир Дішленкович (37,733 млн грн), Ігор Кутепов (близько 1,2 млн грн).

Претензії до «Металіста» також мають юридичні особи: Головне управління Державної фіскальної служби в Харківській області (17 млн грн), Кіпрська компанія «Hensley Capital Limited» (12,486 млн грн), ОСК «Металіст» (більш 5 млн грн).

Всього в Єдиному державному реєстрі є 77 судових рішень по «Металісту», які прийняті 29-30 листопада 2017 року Господарським судом Харківської області.

Джерело: Футбол 24