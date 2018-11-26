Екс-гравець «Динамо» Ярмоленко здав позитивну допінг-пробу
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20-річному футболісту загрожує тривала дискваліфікація
У серпні у захисника «Чорноморця» Артема Ярмоленка була взята допінг-проба, яка дала позитивний результат.
Про це повідомили в програмі «Великий футбол»
20-річному футболісту загрожує тривала дискваліфікація. Як мінімум - два роки.
В організмі футболіста знайшли остарін, який з січня 2008-го року внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в список заборонених препаратів для використання в спорті.
Ярмоленко народився в Києві, вихованець столичної ДЮСШ «Динамо» імені Валерія Лобановського.
У першій половині сезону 2015/16 років виступав за юнацьку команду київського «Динамо». 31 грудня 2015 року у гравця завершився контракт з динамівцями й Артем як вільний агент покинув розташування київського клубу.
Як відомо, у матчі 16-го туру Прем'єр-ліги України «Чорноморець» здобув вольову перемогу над «Арсеналом-Київ».
Раніше повідомлялося, що ФФУ оштрафувала «Чорноморець» на 50 тисяч грн.
Джерело: Tribuna.com