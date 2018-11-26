Екс-гравець «Динамо» Ярмоленко здав позитивну допінг-пробу



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Артем Ярмоленко

20-річному футболісту загрожує тривала дискваліфікація

У серпні у захисника «Чорноморця» Артема Ярмоленка була взята допінг-проба, яка дала позитивний результат.

Про це повідомили в програмі «Великий футбол»

20-річному футболісту загрожує тривала дискваліфікація. Як мінімум - два роки.

В організмі футболіста знайшли остарін, який з січня 2008-го року внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в список заборонених препаратів для використання в спорті.

Ярмоленко народився в Києві, вихованець столичної ДЮСШ «Динамо» імені Валерія Лобановського.

У першій половині сезону 2015/16 років виступав за юнацьку команду київського «Динамо». 31 грудня 2015 року у гравця завершився контракт з динамівцями й Артем як вільний агент покинув розташування київського клубу.

Як відомо, у матчі 16-го туру Прем'єр-ліги України «Чорноморець» здобув вольову перемогу над «Арсеналом-Київ».

Раніше повідомлялося, що ФФУ оштрафувала «Чорноморець» на 50 тисяч грн.

Джерело: Tribuna.com