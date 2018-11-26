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    Екс-гравець «Динамо» Ярмоленко здав позитивну допінг-пробу

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    Артем Ярмоленко - Екс-гравець «Динамо» Ярмоленко здав позитивну допінг-пробу
    Артем Ярмоленко

    20-річному футболісту загрожує тривала дискваліфікація

    У серпні у захисника «Чорноморця» Артема Ярмоленка була взята допінг-проба, яка дала позитивний результат.

    Про це повідомили в програмі «Великий футбол»

    20-річному футболісту загрожує тривала дискваліфікація. Як мінімум - два роки.

    В організмі футболіста знайшли остарін, який з січня 2008-го року внесено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в список заборонених препаратів для використання в спорті.

    Ярмоленко народився в Києві, вихованець столичної ДЮСШ «Динамо» імені Валерія Лобановського.

    У першій половині сезону 2015/16 років виступав за юнацьку команду київського «Динамо». 31 грудня 2015 року у гравця завершився контракт з динамівцями й Артем як вільний агент покинув розташування київського клубу.

    Як відомо, у матчі 16-го туру Прем'єр-ліги України «Чорноморець» здобув вольову перемогу над «Арсеналом-Київ».

    Раніше повідомлялося, що ФФУ оштрафувала «Чорноморець» на 50 тисяч грн.

    Джерело: Tribuna.com

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