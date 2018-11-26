«Чорноморець» здобув вольову перемогу над «Арсенал-Києвом»



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Одесити перервали невдалу серію у матчі з командою Грозного

Матч розпочався сухо й нудно, але поступово набрав обертів і став веселішим. Активніше виглядав «Чорноморець», який провів ударний відрізок у середині першого тайму. Втім, після того в матчі знову наступило затишшя, яке іноді переривали слабенькі удари – зокрема, у виконанні Сагуткіна та Коваля.

Другий тайм подарував «екшн», якого чекали від битви конкурентів за виживання. Першим почав тиснути «Чорноморець», але постріл Щедрого на старті тайму взяв Сітало, а Чорній зі штрафного на 57-й хвилині пробив красиво, але над поперечиною.

«Арсенал-Київ» відповів несподіваним голом: на 63-й хвилині Фещук замкнув подачу з лівого флангу ударом у поперечину, а Семенюк добив у порожні ворота – 1:0.

Ангел Червенков відразу ж кинув у бій Мусолітіна, і той вже на 67-й зрівняв рахунок, завершивши головою у падінні подачу Чорнія. Через дві хвилини одесити взагалі перегорнули гру: Володимир Коваль ударом з лінії штрафного зміг прошити оборонні мури киян та влучити точно у ворота – 2:1. У наступній же атаці Коваль міг робити дубль, але удар головою після подачі з лівого флангу вийшов відверто слабеньким.

«Арсенал-Київ» на останніх хвилинах відчутно навантажив оборону «Чорноморця», однак відновити нічийний рахунок підопічним В'ячеслава Грозного так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу «Чорноморця», який набрав 12 очок та відірвався від «канонірів» вже на п'ять залікових балів. До 10-ої сходинки залишається чотири очки.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матч 16-го туру

«Чорноморець» – «Арсенал-Київ» – 2:1

Голи: Мусолітін, 68, Коваль, 69 – Семенюк, 63.

Чорноморець: Литовченко - Норенков, Трубочкін, Грачов, Міщенко - Леонов (Мусолітін, 65), Савченко - Коваль, Чорній, Бабенко - Семенів (Шторгін, 77).

Арсенал: Сітало - Зозуля (Насонов, 52), Акакпо, Майданевич, Дубінчак - Вакулко (Лола, 46), Домбровський - Семенюк, Оріховський (Баланюк, 75), Сагуткін - Фещук.