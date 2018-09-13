Захисник національної збірної України Кобець розпочне новий сезон у складі «Черкаських Мавп»



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Олександр Кобець

Після завершення свого міні-контракту з «Мавпами» Кобець відправиться у США

Захисник національної збірної України Олександр Кобець протягом першого місяця сезону захищатиме кольори «Черкаських Мавп», з якими став чемпіоном України за підсумками чемпіонату 2017/2018.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Цю інформацію підтвердив і головний тренер клубу Максим Міхельсон, який заявив що Кобець зіграє за черкаську команду у матчах відбору Кубку Європи FIBA:

Після завершення свого міні-контракту з «Мавпами» Кобець відправиться у США, де приєднається до структури «Вашингтон Візардс».

Українець гратиме у складі фарм-клубу столичної команди – «Кепітал Сіті Гоу-Гоу», який виступає у G-Лізі.

Зазначимо, що «Черкаські Мавпи» зіграють проти чемпіона Норвегії «Кьонгсберг Мінерс» у першому раунді кваліфікації Кубку Європи FIBA 20 та 26 вересня, а 23 та 30 вересня протистоятимуть «Дніпру» у матчах за Суперкубок України.

Нагадаємо, що влітку Кобець приєднався до «Чикаго Буллз», отримавши невеличкий ігровий час у матчах Літньої ліги НБА. Наразі захисник знаходиться у таборі національної баскетбольної збірної, з якою готується до поєдинків відбору на Чемпіонату світу-2019 проти Іспанії та Чорногорії (17 вересня).